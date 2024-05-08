Мобілізація вʼязнів, продовження воєнного стану та нова заборона від Ради — ефір Вечір.LIVE

Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт про мобілізацію в'язнів, а також продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів. Водночас нардепи планують заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення про мобілізацію та військовий облік.

Про все це й не тільки в прямому ефірі Вечір.LIVE о 18:00.

Ефір Вечір.LIVE

Гості студії:

Заслужений юрист України, екссуддя Конституційного Суду України Віктор Шишкін;

військовий експерт та експрацівник СБУ Іван Ступак;

доктор економічних наук, професор КНУ та Голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач,

Голова підкомітету з питань зв’язків і захисту прав та інтересів українців за кордоном парламентського Комітету з питань зовнішньої політики Святослав Юраш;

Член парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію вʼязнів, що було схвалено 279 нардепами.

Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук дозволив журналістам в умовах воєнного стану знову відновити свою роботу у парламенті.