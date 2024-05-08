Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Мобілізація вʼязнів, продовження воєнного стану та нова заборона від Ради — ефір Вечір.LIVE arrow
Мобілізація вʼязнів, продовження воєнного стану та нова заборона від Ради — ефір Вечір.LIVE

Мобілізація вʼязнів, продовження воєнного стану та нова заборона від Ради — ефір Вечір.LIVE

08 травня 2024 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50Мобілізація вʼязнів, продовження воєнного стану та нова заборона від Ради — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Катерина Приймак пояснила, чому скандальний номер "Кварталу 95" образив жінок-військовослужбовців

Text

13:02 Представник ЗСУ пояснив, як надходження допомоги від США вимагає збільшення армії

Text

12:03 Нардеп розкритикував можливість вибрати посаду в армії

Text

11:55 Депутат розповів про плани РФ щодо вбивства військово-політичного керівництва України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:01 Масований обстріл України та замах на Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

03:50 Всіх військовозобов'язаних поділять на дві чіткі категорії — пояснення Веніславського

Text

01:36 Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів

7 травня 2024
Text

23:14 Оністрат пояснив, що потрібно Україні для перемоги над Росією у війні

Text

22:20 Нардеп Безгін відреагував на кримінальну справу через його тітку, яка підтримує окупантів у Криму

Text

17:50 Мобілізація вʼязнів, продовження воєнного стану та нова заборона від Ради — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Катерина Приймак пояснила, чому скандальний номер "Кварталу 95" образив жінок-військовослужбовців

Text

13:02 Представник ЗСУ пояснив, як надходження допомоги від США вимагає збільшення армії

Text

12:03 Нардеп розкритикував можливість вибрати посаду в армії

Text

11:55 Депутат розповів про плани РФ щодо вбивства військово-політичного керівництва України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:01 Масований обстріл України та замах на Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

03:50 Всіх військовозобов'язаних поділять на дві чіткі категорії — пояснення Веніславського

Text

01:36 Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів

7 травня 2024
Text

23:14 Оністрат пояснив, що потрібно Україні для перемоги над Росією у війні

Text

22:20 Нардеп Безгін відреагував на кримінальну справу через його тітку, яка підтримує окупантів у Криму

Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт про мобілізацію в'язнів, а також продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів. Водночас нардепи планують заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення про мобілізацію та військовий облік.

Про все це й не тільки в прямому ефірі Вечір.LIVE о 18:00.

Ефір Вечір.LIVE

Гості студії:

  • Заслужений юрист України, екссуддя Конституційного Суду України Віктор Шишкін;
  • військовий експерт та експрацівник СБУ Іван Ступак; 
  • доктор економічних наук, професор КНУ та Голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач,
  • Голова підкомітету з питань зв’язків і захисту прав та інтересів українців за кордоном парламентського Комітету з питань зовнішньої політики Святослав Юраш;
  • Член парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію вʼязнів, що було схвалено 279 нардепами.

Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук дозволив журналістам в умовах воєнного стану знову відновити свою роботу у парламенті.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:09 Змушували воювати на боці Росії проти України — в Індії заарештували торговців людьми

18:04 В Раді розглядають законопроєкт про заочне штрафування ухилянтів — про яку суму йдеться

17:55 На півдні Одещини могли відчути землетрус — що відомо

Text

17:50 Мобілізація вʼязнів, продовження воєнного стану та нова заборона від Ради — ефір Вечір.LIVE

17:45 На фронті загинув відомий український журналіст і військовослужбовець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:40 "Зливали" розташування ТЦК — у Києві судитимуть адміністраторів соцмереж

17:37 Ліна Костенко і Валерій Залужний отримали почесне звання у столиці

17:25 Наводив фосфорні снаряди на Миколаївщину — засуджено ворожого агента

17:17 Повернення ухилянтів в Україну, за чи проти — думки львів'ян

17:02 AstraZeneca відкликає вакцину від коронавірусу через серйозну загрозу

18:09 Змушували воювати на боці Росії проти України — в Індії заарештували торговців людьми

18:04 В Раді розглядають законопроєкт про заочне штрафування ухилянтів — про яку суму йдеться

17:55 На півдні Одещини могли відчути землетрус — що відомо

17:45 На фронті загинув відомий український журналіст і військовослужбовець

17:40 "Зливали" розташування ТЦК — у Києві судитимуть адміністраторів соцмереж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:37 Ліна Костенко і Валерій Залужний отримали почесне звання у столиці

17:25 Наводив фосфорні снаряди на Миколаївщину — засуджено ворожого агента

17:17 Повернення ухилянтів в Україну, за чи проти — думки львів'ян

17:02 AstraZeneca відкликає вакцину від коронавірусу через серйозну загрозу

16:55 Майже два мільйони за каву — одеські освітяни допомогли ЗСУ

12:25 У пам'яті назавжди — одесити вшанували героїв Другої світової

Ексклюзив

05:45 Як вижити без закордонного паспорта за кордоном та що таке "паспорт іноземця"

7 травня 2024

20:34 Російський "Мангуст" — що за катер знищило ГУР у Криму

07:52 Повернення ухилянтів, за чи проти — неоднозначна реакція одеситів

05:56 Штурмовики Су-25 — як вони відзначилися у війні РФ проти України з 2014 року

Новина з відео

05:37 Розробник БпЛА — про власні вироби для ЗСУ, ''кидалово'' партнерів та візити правоохоронців

05:35 Великдень не вдома — як святкували українські біженці у Польщі

6 травня 2024

23:27 Су-25 — літаки, які Україна збиває на Донбасі

Ексклюзив

19:25 Щоб не було позовів до ЄСПЛ: навіщо Україна відступає від прав людини та що зміниться для громадян

13:00 У світі падає попит на бензин — в чому причина

Text

17:50 Мобілізація вʼязнів, продовження воєнного стану та нова заборона від Ради — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Катерина Приймак пояснила, чому скандальний номер "Кварталу 95" образив жінок-військовослужбовців

Text

13:02 Представник ЗСУ пояснив, як надходження допомоги від США вимагає збільшення армії

Text

12:03 Нардеп розкритикував можливість вибрати посаду в армії

Text

11:55 Депутат розповів про плани РФ щодо вбивства військово-політичного керівництва України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:01 Масований обстріл України та замах на Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

03:50 Всіх військовозобов'язаних поділять на дві чіткі категорії — пояснення Веніславського

Text

01:36 Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів

7 травня 2024
Text

23:14 Оністрат пояснив, що потрібно Україні для перемоги над Росією у війні

Text

22:20 Нардеп Безгін відреагував на кримінальну справу через його тітку, яка підтримує окупантів у Криму