Мобилизация заключенных, продление военного положения и новый запрет от Рады — эфир Вечір.LIVE

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о мобилизации заключенных, а также продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. В то же время нардепы планируют запретить публиковать в Реестре судебные решения о мобилизации и военном учете.
Обо всем этом и не только в прямом эфире Вечір.LIVE в 18:00.
Эфир Вечір.LIVE
Гости студии:
- Заслуженный юрист Украины, экс-судья Конституционного суда Украины Виктор Шишкин;
- военный эксперт и экс-работник СБУ Иван Ступак;
- доктор экономических наук, профессор КНУ и глава совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длыгач,
- Глава подкомитета по связям и защиты прав и интересов украинцев за рубежом парламентского Комитета по вопросам внешней политики Святослав Юраш;
- Член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации заключенных, одобренный 279 нардепами.
В то же время глава Верховной Рады Руслан Стефанчук разрешил журналистам в условиях военного положения снова возобновить свою работу в парламенте.