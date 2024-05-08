Мобилизация заключенных, продление военного положения и новый запрет от Рады — эфир Вечір.LIVE

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о мобилизации заключенных, а также продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. В то же время нардепы планируют запретить публиковать в Реестре судебные решения о мобилизации и военном учете.

Обо всем этом и не только в прямом эфире Вечір.LIVE в 18:00.

Эфир Вечір.LIVE

Гости студии:

Заслуженный юрист Украины, экс-судья Конституционного суда Украины Виктор Шишкин;

военный эксперт и экс-работник СБУ Иван Ступак;

доктор экономических наук, профессор КНУ и глава совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длыгач,

Глава подкомитета по связям и защиты прав и интересов украинцев за рубежом парламентского Комитета по вопросам внешней политики Святослав Юраш;

Член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации заключенных, одобренный 279 нардепами.

В то же время глава Верховной Рады Руслан Стефанчук разрешил журналистам в условиях военного положения снова возобновить свою работу в парламенте.