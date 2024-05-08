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Мобилизация заключенных, продление военного положения и новый запрет от Рады — эфир Вечір.LIVE

Мобилизация заключенных, продление военного положения и новый запрет от Рады — эфир Вечір.LIVE

8 мая 2024 г. 17:50

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19:03 Вениславский объяснил, как Путин шантажирует мир проведением так называемых учений

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17:50Мобилизация заключенных, продление военного положения и новый запрет от Рады — эфир Вечір.LIVE

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16:56 Екатерина Приймак объяснила, почему скандальный номер "Квартала 95" обидел женщин-военнослужащих

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13:02 Представитель ВСУ объяснил, как поступление помощи от США требует увеличения армии

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12:03 Нардеп раскритиковал возможность избрать должность в армии

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11:55 Депутат рассказал о планах РФ по убийству военно-политического руководства Украины

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08:01 Массированный обстрел Украины и покушение на Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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03:50 Всех военнообязанных разделят на две четкие категории — объяснение Вениславского

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01:36 Кто на самом деле писал закон о мобилизации — Федор Вениславский ответил

7 мая 2024
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23:14 Онистрат объяснил, что нужно Украине для победы над Россией в войне

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19:03 Вениславский объяснил, как Путин шантажирует мир проведением так называемых учений

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17:50 Мобилизация заключенных, продление военного положения и новый запрет от Рады — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Екатерина Приймак объяснила, почему скандальный номер "Квартала 95" обидел женщин-военнослужащих

Text

13:02 Представитель ВСУ объяснил, как поступление помощи от США требует увеличения армии

Text

12:03 Нардеп раскритиковал возможность избрать должность в армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:55 Депутат рассказал о планах РФ по убийству военно-политического руководства Украины

Text

08:01 Массированный обстрел Украины и покушение на Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Text

03:50 Всех военнообязанных разделят на две четкие категории — объяснение Вениславского

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Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о мобилизации заключенных, а также продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. В то же время нардепы планируют запретить публиковать в Реестре судебные решения о мобилизации и военном учете.

Обо всем этом и не только в прямом эфире Вечір.LIVE в 18:00.

Эфир Вечір.LIVE

Гости студии:

  • Заслуженный юрист Украины, экс-судья Конституционного суда Украины Виктор Шишкин;
  • военный эксперт и экс-работник СБУ Иван Ступак;
  • доктор экономических наук, профессор КНУ и глава совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длыгач,
  • Глава подкомитета по связям и защиты прав и интересов украинцев за рубежом парламентского Комитета по вопросам внешней политики Святослав Юраш;
  • Член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации заключенных, одобренный 279 нардепами.

В то же время глава Верховной Рады Руслан Стефанчук разрешил журналистам в условиях военного положения снова возобновить свою работу в парламенте.

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18:36 Должность главы ЦПК Шабунина в армии оказалась фейковой, — СМИ

18:20 Одесскую инфекционную больницу все же отремонтируют — сколько это будет стоить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Мобилизация заключенных, продление военного положения и новый запрет от Рады — эфир Вечір.LIVE

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11:55 Депутат рассказал о планах РФ по убийству военно-политического руководства Украины

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08:01 Массированный обстрел Украины и покушение на Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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01:36 Кто на самом деле писал закон о мобилизации — Федор Вениславский ответил

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