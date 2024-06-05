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Мобілізація в Україні — Федієнко висловився щодо ухилянтів

Мобілізація в Україні — Федієнко висловився щодо ухилянтів

05 червня 2024 р. 13:57

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13:57 Мобілізація в Україні — Федієнко висловився щодо ухилянтів

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12:57 Протести на кордоні — Демченко пояснив ситуацію на пропускному пункті "Медика-Шегині"

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11:25 Як змінилася польська економіка завдяки українцям — пояснення політолога Корейби

Text

11:21 Виїзд за кордон з подвійним громадянством — Демченко прокоментував заборону для чоловіків

Text

10:58 Закон про англійську мову — Кремінь відреагував на зміни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор

Text

09:35 Не буде світла по 10 годин — Попенко попередив українців про складну ситуацію в липні

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09:13 Стало відомо, скільки полонених бійців Азову вдалося обміняти за останній рік

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В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким чоловіки призовного віку зобов'язані оновити військово-облікові дані протягом 60 днів. Водночас багато військовозобов'язаних не ставляться серйозно до війни та вважають, що Україну захистить хтось замість них.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація в Україні

За словами Федієнка, теперішній розвиток подій на фронті може вказувати на різні сценарії війни. Оскільки невідомо, чи буде взагалі існувати Україна та Конституція в майбутньому, бо немає розуміння, яким чином закінчиться війна.

"Я хочу, щоб суспільство, коли дивиться телебачення, розуміло, що воно не знаходиться в "теплій ванні". Необхідно пам'ятати, що в Україні триває повномасштабна війна і ворог не зупиняється", — зауважив нардеп.

А депутат Сергій Демченко наголосив, що не має сумнівів щодо майбутнього існування української держави, але після війни треба буде внести зміни до Конституції.

"Кожен громадянин України має виходити з цієї тези — поки ми з вами існуємо, то існує наша держава. Щодо Конституції — вона існуватиме, дійсно, поки існує держава, це дві пов'язані між собою речі", — додав він.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення позбавити бронювання від мобілізації 50% працівників ДСНС. Тепер частину особового складу надзвичайників можуть призвати до війська.

Також ми писали, були ухвалені зміни до закону, які наділяють ТЦК та СП новими повноваженнями, а також правами та обов'язками.  

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14:10 Українські військові змінили тактику ведення війни, — Bild

14:03 Прокуратура оголосила підозру посадовцю КМДА — в чому звинувачують

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:03 У "Дії" з’явився важливий документ для військових

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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