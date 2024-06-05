Мобілізація в Україні — Федієнко висловився щодо ухилянтів

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким чоловіки призовного віку зобов'язані оновити військово-облікові дані протягом 60 днів. Водночас багато військовозобов'язаних не ставляться серйозно до війни та вважають, що Україну захистить хтось замість них.

Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація в Україні

За словами Федієнка, теперішній розвиток подій на фронті може вказувати на різні сценарії війни. Оскільки невідомо, чи буде взагалі існувати Україна та Конституція в майбутньому, бо немає розуміння, яким чином закінчиться війна.

"Я хочу, щоб суспільство, коли дивиться телебачення, розуміло, що воно не знаходиться в "теплій ванні". Необхідно пам'ятати, що в Україні триває повномасштабна війна і ворог не зупиняється", — зауважив нардеп.

А депутат Сергій Демченко наголосив, що не має сумнівів щодо майбутнього існування української держави, але після війни треба буде внести зміни до Конституції.

"Кожен громадянин України має виходити з цієї тези — поки ми з вами існуємо, то існує наша держава. Щодо Конституції — вона існуватиме, дійсно, поки існує держава, це дві пов'язані між собою речі", — додав він.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення позбавити бронювання від мобілізації 50% працівників ДСНС. Тепер частину особового складу надзвичайників можуть призвати до війська.

Також ми писали, були ухвалені зміни до закону, які наділяють ТЦК та СП новими повноваженнями, а також правами та обов'язками.