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Мобилизация в Украине — Федиенко высказался по поводу уклонистов

Мобилизация в Украине — Федиенко высказался по поводу уклонистов

5 июня 2024 г. 13:57

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13:57 Мобилизация в Украине — Федиенко высказался по поводу уклонистов

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11:25 Как изменилась польская экономика благодаря украинцам — объяснение политолога Корейбы

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11:21 Выезд за границу с двойным гражданством — Демченко прокомментировал запрет для мужчин

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10:58 Закон об английском языке — Кремень отреагировал на изменения

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09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор

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В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому мужчины призывного возраста обязаны обновить военно-учетные данные в течение 60 дней. В то же время многие военнообязанные не относятся серьезно к войне и считают, что Украину защитит кто-то вместо них.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация в Украине

По словам Федиенко, нынешнее развитие событий на фронте может указывать на разные сценарии войны. Поскольку неизвестно, будет ли вообще существовать Украина и Конституция в будущем, потому что нет понимания, как закончится война.

"Я хочу, чтобы общество, когда смотрит телевидение, понимало, что оно не находится в "теплой ванне". Необходимо помнить, что в Украине идет полномасштабная война и враг не останавливается", — отметил нардеп.

А депутат Сергей Демченко подчеркнул, что не сомневается в будущем существовании украинского государства, но после войны нужно будет внести изменения в Конституцию.

"Каждый гражданин Украины должен исходить из этого тезиса — пока мы с вами существуем, то существует наше государство. Что касается Конституции, то оно будет существовать, действительно, пока существует государство, это две связанные между собой вещи", — добавил он.

Напомним, Кабмин принял решение избавить бронирование от мобилизации 50% работников ГСЧС. Теперь часть личного состава чрезвычайников могут призвать в армию.

Также мы писали, были приняты изменения в закон, которые наделяют ТЦК и СП новыми полномочиями, а также правами и обязанностями.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:05 Захватчики подтягивают новые подразделения в Харьковскую область — в Нацгвардии объяснили ситуацию

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