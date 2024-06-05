Мобилизация в Украине — Федиенко высказался по поводу уклонистов

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому мужчины призывного возраста обязаны обновить военно-учетные данные в течение 60 дней. В то же время многие военнообязанные не относятся серьезно к войне и считают, что Украину защитит кто-то вместо них.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация в Украине

По словам Федиенко, нынешнее развитие событий на фронте может указывать на разные сценарии войны. Поскольку неизвестно, будет ли вообще существовать Украина и Конституция в будущем, потому что нет понимания, как закончится война.

"Я хочу, чтобы общество, когда смотрит телевидение, понимало, что оно не находится в "теплой ванне". Необходимо помнить, что в Украине идет полномасштабная война и враг не останавливается", — отметил нардеп.

А депутат Сергей Демченко подчеркнул, что не сомневается в будущем существовании украинского государства, но после войны нужно будет внести изменения в Конституцию.

"Каждый гражданин Украины должен исходить из этого тезиса — пока мы с вами существуем, то существует наше государство. Что касается Конституции, то оно будет существовать, действительно, пока существует государство, это две связанные между собой вещи", — добавил он.

Напомним, Кабмин принял решение избавить бронирование от мобилизации 50% работников ГСЧС. Теперь часть личного состава чрезвычайников могут призвать в армию.

Также мы писали, были приняты изменения в закон, которые наделяют ТЦК и СП новыми полномочиями, а также правами и обязанностями.