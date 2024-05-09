Мобілізація ув'язнених, проблеми з ГЕС та зріст ОПК України — ефір Вечір.LIVE

Від 15 до 20 тисяч ув‘язнених потенційно можуть мобілізувати до Збройних сил України, а внаслідок останнього російського ракетного удару виведено з ладу дві українські ГЕС. Водночас Україна втричі збільшила загальне виробництво військової техніки.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE, який можна переглянути за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах;

військовий аналітик Денис Попович;

політолог Ігор Попов;

генерал-майор Збройних сил України та заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос;

народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність";

член комітету з організації держвлади та самоврядування та член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;

народний депутат України від фракції "Слуга Народу" Сергій Демченко.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію вʼязнів.

Водночас на думку глави фракції "Слуга народу", Давида Арахамії, загальна кількість ув’язнених, які можуть бути мобілізовані, становить від 15 до 20 тисяч осіб.