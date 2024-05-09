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Мобілізація ув'язнених, проблеми з ГЕС та зріст ОПК України — ефір Вечір.LIVE

Мобілізація ув'язнених, проблеми з ГЕС та зріст ОПК України — ефір Вечір.LIVE

09 травня 2024 р. 18:16

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18:16 Мобілізація ув'язнених, проблеми з ГЕС та зріст ОПК України — ефір Вечір.LIVE

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20:43 Шишкін назвав переваги мобілізації ув'язнених після ухвалення закону

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18:16 Мобілізація ув'язнених, проблеми з ГЕС та зріст ОПК України — ефір Вечір.LIVE

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15:08 Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

Text

15:05 Депутат Кучеренко розповів про можливий блекаут та майбутні відключення електроенергії

Text

14:24 Нардеп Федієнко розповів, чи мають журналісти отримати допуск на засідання Верховної Ради

Text

13:57 Голова споживачів комунальних послуг Попенко розповів, хто винен у руйнуванні енергосистеми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:18 Яка головна проблема мобілізацій й чи змінить щось закон після 18 травня — відповів Романенко

Text

10:10 Міністр Сольський просить підтримати заяву про його відставку, — нардеп

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20:43 Шишкін назвав переваги мобілізації ув'язнених після ухвалення закону

Від 15 до 20 тисяч ув‘язнених потенційно можуть мобілізувати до Збройних сил України, а внаслідок останнього російського ракетного удару виведено з ладу дві українські ГЕС. Водночас Україна втричі збільшила загальне виробництво військової техніки.

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE, який можна переглянути за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

  • капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах;
  • військовий аналітик Денис Попович;
  • політолог Ігор Попов;
  • генерал-майор Збройних сил України та заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос;
  • народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність";
  • член комітету з організації держвлади та самоврядування та член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;
  • народний депутат України від фракції "Слуга Народу" Сергій Демченко.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію вʼязнів.

Водночас на думку глави фракції "Слуга народу", Давида Арахамії, загальна кількість ув’язнених, які можуть бути мобілізовані, становить від 15 до 20 тисяч осіб. 

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17:55 Чи готові у Львові відзначати День пам'яті та перемоги — думки львів'ян

17:50 4 тисячі доларів за перетин кордону — на Одещині затримали горе-бізнесменів

17:45 Зеленський пояснив, як Україна може зупинити наступ ворога на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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