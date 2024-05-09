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Мобилизация заключенных, проблемы с ГЭС и рост ОПК Украины — эфир Вечір.LIVE

Мобилизация заключенных, проблемы с ГЭС и рост ОПК Украины — эфир Вечір.LIVE

9 мая 2024 г. 18:16

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18:16 Мобилизация заключенных, проблемы с ГЭС и рост ОПК Украины — эфир Вечір.LIVE

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15:08 Кучеренко спрогнозировал рост цены на электроэнергию летом

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15:05 Депутат Кучеренко рассказал о возможном блекауте и будущих отключениях электроэнергии

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14:24 Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

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13:57 Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

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13:18 Какая главная проблема мобилизаций и изменит ли что-нибудь закон после 18 мая — ответил Романенко

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10:10 Министр Сольский просит поддержать заявление об его отставке, — нардеп

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

8 мая 2024
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21:36В чем опасность Тисы при нелегальном побеге за границу — эксклюзив Новини.LIVE

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20:43 Шишкин назвал преимущества мобилизации заключенных после принятия закона

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18:16 Мобилизация заключенных, проблемы с ГЭС и рост ОПК Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

15:08 Кучеренко спрогнозировал рост цены на электроэнергию летом

Text

15:05 Депутат Кучеренко рассказал о возможном блекауте и будущих отключениях электроэнергии

Text

14:24 Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

Text

13:57 Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:18 Какая главная проблема мобилизаций и изменит ли что-нибудь закон после 18 мая — ответил Романенко

Text

10:10 Министр Сольский просит поддержать заявление об его отставке, — нардеп

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

8 мая 2024
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21:36 В чем опасность Тисы при нелегальном побеге за границу — эксклюзив Новини.LIVE

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20:43 Шишкин назвал преимущества мобилизации заключенных после принятия закона

От 15 до 20 тысяч заключенных потенциально могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины, а в результате последнего российского ракетного удара выведены из строя две украинские ГЭС. В то же время Украина втрое увеличила общее производство военной техники.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE, который можно посмотреть по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

  • капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах;
  • военный аналитик Денис Попович;
  • политолог Игорь Попов;
  • генерал-майор Вооруженных сил Украины и заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос;
  • народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность";
  • член комитета по организации госвласти и самоуправления и член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;
  • народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" Сергей Демченко.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации заключенных.

В то же время, по мнению главы фракции "Слуга народа", Давида Арахамии, общее количество заключенных, которые могут быть мобилизованы, составляет от 15 до 20 тысяч человек.

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17:55 Готовы ли во Львове отмечать День памяти и победы — мнения львовян

17:50 4 тысячи долларов за пересечение границы — на Одесчине задержали горе-бизнесменов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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