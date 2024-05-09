Мобилизация заключенных, проблемы с ГЭС и рост ОПК Украины — эфир Вечір.LIVE

От 15 до 20 тысяч заключенных потенциально могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины, а в результате последнего российского ракетного удара выведены из строя две украинские ГЭС. В то же время Украина втрое увеличила общее производство военной техники.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE, который можно посмотреть по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах;

военный аналитик Денис Попович;

политолог Игорь Попов;

генерал-майор Вооруженных сил Украины и заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос;

народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность";

член комитета по организации госвласти и самоуправления и член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;

народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" Сергей Демченко.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации заключенных.

В то же время, по мнению главы фракции "Слуга народа", Давида Арахамии, общее количество заключенных, которые могут быть мобилизованы, составляет от 15 до 20 тысяч человек.