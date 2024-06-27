Мобілізація, обмеження на кордоні та стан енергетики — прямий ефір Новини.LIVE

Гостями студії Ранок.LIVE стали народний депутат від "Слуги Народу" Володимир Крейденко, нардеп від "Довіри" Володимир Арешонков та експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Зокрема, вони обговорять мобілізацію в Україні та стан енергосистеми.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гості поговорять про роботу застосунку "Резерв+", додаткові обмеження на кордоні та можливість експорту електроенергії.

В ефірі також будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, Кабмін прийняв рішення надати дозвіл підприємствам, установам та організаціям, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, бронювати 100% складу груп або відділень, які розміновують території України. Йдеться про саперів. Такі фахівці можуть розраховувати на бронь.

Також енергогенеруюча компанія ДТЕК Енерго втратила 90% генеруючих потужностей через російські атаки. На відновлення ТЕС йдуть всі наявні кошти, але їх не вистачає.