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Мобілізація, обмеження на кордоні та стан енергетики — прямий ефір Новини.LIVE

Мобілізація, обмеження на кордоні та стан енергетики — прямий ефір Новини.LIVE

27 червня 2024 р. 08:00

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Ексклюзив

21:59 Подоляк дав відповідь, чому ТЦК все ще використовує бусики для мобілізації

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17:50 Обмін полоненими, поїздка Зеленського на Донеччину, дорогі фляги для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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Гостями студії Ранок.LIVE стали народний депутат від "Слуги Народу" Володимир Крейденко, нардеп від "Довіри" Володимир Арешонков та експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Зокрема, вони обговорять мобілізацію в Україні та стан енергосистеми.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гості поговорять про роботу застосунку "Резерв+", додаткові обмеження на кордоні та можливість експорту електроенергії.

В ефірі також будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, Кабмін прийняв рішення надати дозвіл підприємствам, установам та організаціям, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, бронювати 100% складу груп або відділень, які розміновують території України. Йдеться про саперів. Такі фахівці можуть розраховувати на бронь. 

Також енергогенеруюча компанія ДТЕК Енерго втратила 90% генеруючих потужностей через російські атаки. На відновлення ТЕС йдуть всі наявні кошти, але їх не вистачає.

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08:30 У Чернівецькому ТЦК прокоментували відео, на якому військові силоміць "пакують" чоловіка до автобуса

08:18 Більше тисячі військових та десятки одиниць техніки — Генштаб повідомив про втрати ворога за добу

08:16 Ситуація на Покровському напрямку — у Сухопутних військах повідомили про план застосування дронів

07:57 Скасувати нові тарифи ЖКГ та скоротити зарплати чиновників — українці підтримали петицію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:57 Нічна атака окупантів — скільки повітряних цілей ворога збила українська ППО

07:37 Польща та країни Балтії закликають Євросоюз збудувати оборонну лінію на кордоні з РФ та Білоруссю

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