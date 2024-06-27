Мобилизация, ограничения на границе и состояние энергетики — прямой эфир Новини.LIVE

Гостями студии Ранок.LIVE стали народный депутат от "Слуги Народа" Владимир Крейденко, нардеп от "Доверия" Владимир Арешонков и эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. В частности, они обсудят мобилизацию в Украине и состояние энергосистемы.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гости поговорят о работе приложения "Резерв+", дополнительных ограничениях на границе и возможности экспорта электроэнергии.

В эфире также будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, Кабмин принял решение предоставить разрешение предприятиям, учреждениям и организациям, являющимся сертифицированными операторами противоминной деятельности, бронировать 100% состава групп или отделений, разминирующих территории Украины. Речь идет о саперах. Такие специалисты могут рассчитывать на бронь.

Также энергогенерирующая компания ДТЭК Энерго потеряла 90% генерирующих мощностей из-за российских атак. На восстановление ТЭС уходят все средства, но их не хватает.