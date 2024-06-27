Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Мобилизация, ограничения на границе и состояние энергетики — прямой эфир Новини.LIVE arrow
Мобилизация, ограничения на границе и состояние энергетики — прямой эфир Новини.LIVE

Мобилизация, ограничения на границе и состояние энергетики — прямой эфир Новини.LIVE

27 июня 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Мобилизация, ограничения на границе и состояние энергетики — прямой эфир Новини.LIVE

26 июня 2024
Text

22:31 Подоляк объяснил, почему нельзя запретить работникам ТЦК "упаковывать" мужчин в микроавтобусы

Text
Эксклюзив

21:59Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

Text

17:50 Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раде хотят создать Военное бюро расследований — Наливайченко рассказал о его функциях

Text

14:59 Интервью с Михаилом Подоляком — эксклюзив Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:50 Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

Text

12:57 Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

Text

11:38 Нардеп объяснил, возможно ли вступление Украины в НАТО в ближайшее время

Text

09:30 Шульга прокомментировал назначение Рютте Генсеком НАТО — какие последствия для Украины

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

08:00 Мобилизация, ограничения на границе и состояние энергетики — прямой эфир Новини.LIVE

26 июня 2024
Text

22:31 Подоляк объяснил, почему нельзя запретить работникам ТЦК "упаковывать" мужчин в микроавтобусы

Text
Эксклюзив

21:59 Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

Text

17:50 Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раде хотят создать Военное бюро расследований — Наливайченко рассказал о его функциях

Text

14:59 Интервью с Михаилом Подоляком — эксклюзив Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:50 Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

Text

12:57 Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

Text

11:38 Нардеп объяснил, возможно ли вступление Украины в НАТО в ближайшее время

Text

09:30 Шульга прокомментировал назначение Рютте Генсеком НАТО — какие последствия для Украины

Гостями студии Ранок.LIVE стали народный депутат от "Слуги Народа" Владимир Крейденко, нардеп от "Доверия" Владимир Арешонков и эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. В частности, они обсудят мобилизацию в Украине и состояние энергосистемы.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гости поговорят о работе приложения "Резерв+", дополнительных ограничениях на границе и возможности экспорта электроэнергии.

В эфире также будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, Кабмин принял решение предоставить разрешение предприятиям, учреждениям и организациям, являющимся сертифицированными операторами противоминной деятельности, бронировать 100% состава групп или отделений, разминирующих территории Украины. Речь идет о саперах. Такие специалисты могут рассчитывать на бронь.

Также энергогенерирующая компания ДТЭК Энерго потеряла 90% генерирующих мощностей из-за российских атак. На восстановление ТЭС уходят все средства, но их не хватает.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Мобилизация, ограничения на границе и состояние энергетики — прямой эфир Новини.LIVE

07:57 Отменить новые тарифы ЖКХ и сократить зарплаты чиновников — украинцы поддержали петицию

07:57 Ночная атака окупантов — сколько воздушных целей врага сбила украинская ПВО

07:37 Польша и страны Балтии призывают Евросоюз построить оборонительную линию на границе с РФ и Беларусью

07:36 Северная Корея отправит инженеров на оккупированные территории Украины —какова цель

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари одежду — что грозит за камуфляж

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в июне

Эксклюзив

06:30 Истерика в Кремле из-за новой сверхмощной помощи Украине — Чалый

06:30 Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в конце июня

06:10 Досрочная пенсия — какие условия для УБД в 2024 году

07:57 Отменить новые тарифы ЖКХ и сократить зарплаты чиновников — украинцы поддержали петицию

07:57 Ночная атака окупантов — сколько воздушных целей врага сбила украинская ПВО

07:37 Польша и страны Балтии призывают Евросоюз построить оборонительную линию на границе с РФ и Беларусью

07:36 Северная Корея отправит инженеров на оккупированные территории Украины —какова цель

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари одежду — что грозит за камуфляж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в июне

Эксклюзив

06:30 Истерика в Кремле из-за новой сверхмощной помощи Украине — Чалый

06:30 Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в конце июня

06:10 Досрочная пенсия — какие условия для УБД в 2024 году

06:10 Очереди на границе Украины — на каких КПП утром пробки из десятков автомобилей

05:57 Во Львове стать пилотом FPV сможет каждый желающий — это бесплатно

26 июня 2024
Эксклюзив

21:04 Мобилизация, упаковка в бусики и скандал с Тищенко — большое интервью Михаила Подоляка

15:10 Флаги, плакаты и безразличные депутаты — акция "Деньги на ВСУ" в Одессе

06:40 Цены на алюминий в конце июня — сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

05:53 Что происходит на рынке труда в Украине в июне — где финансистам платят по 200 тысяч гривен

25 июня 2024

19:17 Отдых в одесской Аркадии — кому он по карману

06:40 Сколько стоит медь в конце июня — какая цена за 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с видео

06:36 Цена жизни — $500 в месяц — три варианта экономического бронирования в Украине

05:53 Рынок труда в Украине в июне — где в автомобильной сфере платят самые большие зарплаты

24 июня 2024

20:18 Тотальная экономия — как в Одессе готовятся к блэкаутам обычные люди

Text

08:00 Мобилизация, ограничения на границе и состояние энергетики — прямой эфир Новини.LIVE

26 июня 2024
Text

22:31 Подоляк объяснил, почему нельзя запретить работникам ТЦК "упаковывать" мужчин в микроавтобусы

Text
Эксклюзив

21:59 Подоляк ответил, почему ТЦК все еще использует бусики для мобилизации.

Text

17:50 Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раде хотят создать Военное бюро расследований — Наливайченко рассказал о его функциях

Text

14:59 Интервью с Михаилом Подоляком — эксклюзив Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:50 Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

Text

12:57 Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

Text

11:38 Нардеп объяснил, возможно ли вступление Украины в НАТО в ближайшее время

Text

09:30 Шульга прокомментировал назначение Рютте Генсеком НАТО — какие последствия для Украины