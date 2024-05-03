Які хвороби не звільняють від мобілізації, Кемерон в Києві та діалог з РФ — ефір Новини.LIVE

Перед судом постануть депутати Київської міськради за ухилення від військової служби, до столиці України прибув міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. А також в Міноборони України заявили, що завершують будівництво фортифікацій на кількох напрямках.

Ці та інші теми будуть обговорюватися в ефірі Вечір.LIVE за посиланням.

Дискусійні теми прямого ефіру

Під час ефіру обговорюватимуться наступні питання:

Перед судом постануть депутати КМДА за ухилення від військової служби;

ДБР повідомило про підозру ексгенералу СБУ Наумову за незаконне збагачення на загальну суму 32,7 млн гривень;

В Міноборони України заявили, що завершують будівництво фортифікацій на кількох напрямках;

Перемовини про завершення війни можливі у другій половині 2025 року.

Запрошені гості ефіру:

старший розвідник та оператор БпЛА 3-го батальйону "Свобода" бригади наступу "Рубіж" Владислав Первухін на псевдо "Первак";

ексміністр економіки України (1997 р.), експрем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), ексміністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;

Голова Комітету економістів України Андрій Новак;

нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм британським колегою Девідом Кемероном для обговорення військової допомоги Україні, а також підготовку спільних міжнародних заходів.

Водночас в Україні оновили зарплату та доплати для військовослужбовців. Згідно з оновленням, для військових почала діяти доплата в розмірі 70 тис. гривень.