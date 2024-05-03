Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Які хвороби не звільняють від мобілізації, Кемерон в Києві та діалог з РФ — ефір Новини.LIVE arrow
Які хвороби не звільняють від мобілізації, Кемерон в Києві та діалог з РФ — ефір Новини.LIVE

Які хвороби не звільняють від мобілізації, Кемерон в Києві та діалог з РФ — ефір Новини.LIVE

03 травня 2024 р. 17:55

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:55Які хвороби не звільняють від мобілізації, Кемерон в Києві та діалог з РФ — ефір Новини.LIVE

Text

17:10 Відставка Джонсона, пресконференція Байдена та допомога Україні — спецефір Новини.LIVE зі США

Text

13:58Дикий назвав місто на Донеччині, яке може стати зоною бойових дій

Text

12:23 Україна поки не має перемовних переваг перед Росією, — нардеп

Text

10:54Журналістам повернуть доступ до Ради, але є нюанс

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Ситуація на Донецькому напрямку та майбутній Саміт Миру — ефір Новини.LIVE

Text

06:30 В Україні зменшується кількість працездатного населення, — ексміністр соцполітики Олександр Рева

Text

05:40 Чим війна в Україні нагадує Столітню війну — коментар ексміністра соцполітики Реви

2 травня 2024
Text

23:55 Нардеп надав поради безпеки для користувачів соцмереж

Text

22:00Атака на Джанкой, дронова загроза для ЗАЕС та Саміт миру — ефір Новини.LIVE

Text

17:55 Які хвороби не звільняють від мобілізації, Кемерон в Києві та діалог з РФ — ефір Новини.LIVE

Text

17:10 Відставка Джонсона, пресконференція Байдена та допомога Україні — спецефір Новини.LIVE зі США

Text

13:58 Дикий назвав місто на Донеччині, яке може стати зоною бойових дій

Text

12:23 Україна поки не має перемовних переваг перед Росією, — нардеп

Text

10:54 Журналістам повернуть доступ до Ради, але є нюанс

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Ситуація на Донецькому напрямку та майбутній Саміт Миру — ефір Новини.LIVE

Text

06:30 В Україні зменшується кількість працездатного населення, — ексміністр соцполітики Олександр Рева

Text

05:40 Чим війна в Україні нагадує Столітню війну — коментар ексміністра соцполітики Реви

2 травня 2024
Text

23:55 Нардеп надав поради безпеки для користувачів соцмереж

Text

22:00 Атака на Джанкой, дронова загроза для ЗАЕС та Саміт миру — ефір Новини.LIVE

Перед судом постануть депутати Київської міськради за ухилення від військової служби, до столиці України прибув міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. А також в Міноборони України заявили, що завершують будівництво фортифікацій на кількох напрямках. 

Ці та інші теми будуть обговорюватися в ефірі Вечір.LIVE за посиланням

Дискусійні теми прямого ефіру

Під час ефіру обговорюватимуться наступні питання:

  • Перед судом постануть депутати КМДА за ухилення від військової служби; 
  • ДБР повідомило про підозру ексгенералу СБУ Наумову за незаконне збагачення на загальну суму 32,7 млн гривень;
  • В Міноборони України заявили, що завершують будівництво фортифікацій на кількох напрямках;
  • Перемовини про завершення війни можливі у другій половині 2025 року.

Запрошені гості ефіру:

  • старший розвідник та оператор БпЛА 3-го батальйону "Свобода" бригади наступу "Рубіж" Владислав Первухін на псевдо "Первак";
  • ексміністр економіки України (1997 р.), експрем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), ексміністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;
  • Голова Комітету економістів України Андрій Новак;
  • нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм британським колегою Девідом Кемероном для обговорення військової допомоги Україні, а також підготовку спільних міжнародних заходів.

Водночас в Україні оновили зарплату та доплати для військовослужбовців. Згідно з оновленням, для військових почала діяти доплата в розмірі 70 тис. гривень.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:00 Затор довжиною понад 10 кілометрів — як увечері п'ятниці дістатися з Одеси до Бессарабії

17:58 Шанси України стрімко зростають — букмекери оновили ставки переможця Євробачення 2024

Text

17:55 Які хвороби не звільняють від мобілізації, Кемерон в Києві та діалог з РФ — ефір Новини.LIVE

17:50 Італія передасть Україні новий пакет допомоги з системою ППО SAMP/T

17:45 Безпека дітей у пріоритеті — Одещина отримає нові шкільні автобуси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:37 Шахраї викрали з карток іноземців майже 1,5 млн гривень

17:15 Чорне море під контролем авіації НАТО — розвідувальний літак помічений над акваторією

17:15 Зеленський зустрівся з прикордонниками та оглянув їхню техніку

Text

17:10 Відставка Джонсона, пресконференція Байдена та допомога Україні — спецефір Новини.LIVE зі США

16:50 Базова військова підготовка — хто має її проходити і як це відбувається

18:00 Затор довжиною понад 10 кілометрів — як увечері п'ятниці дістатися з Одеси до Бессарабії

17:58 Шанси України стрімко зростають — букмекери оновили ставки переможця Євробачення 2024

17:50 Італія передасть Україні новий пакет допомоги з системою ППО SAMP/T

17:45 Безпека дітей у пріоритеті — Одещина отримає нові шкільні автобуси

17:37 Шахраї викрали з карток іноземців майже 1,5 млн гривень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:15 Чорне море під контролем авіації НАТО — розвідувальний літак помічений над акваторією

17:15 Зеленський зустрівся з прикордонниками та оглянув їхню техніку

16:50 Базова військова підготовка — хто має її проходити і як це відбувається

16:49 Зеленський на Хмельниччині представив платформу "Зроблено в Україні" — що це за проєкт

16:45 Одещина буде з рисом — почалась посівна кампанія

16:00 Одеський Привоз перед Великоднем — на скільки схуднуть гаманці одеситів

06:40 Ціни на золото в Україні — скільки коштують дорогоцінні метали у травні

05:56 800 днів війни — головні підсумки для України і світу

05:21 Чим живе Велика Британія — дайджест останніх новин

2 травня 2024

16:55 Одеса пам'ятає події 2 травня 2014 року  — десята роковина від дня трагедії

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг латуні у травні

05:57 Український бізнес у Німеччині — як відкрити власну справу

1 травня 2024

17:55 Skynex — як німці допомагають Україні та заробляють на цьому

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

06:36 Гетманцев зробив детальний прогноз для України на 2024 рік

Text

17:55 Які хвороби не звільняють від мобілізації, Кемерон в Києві та діалог з РФ — ефір Новини.LIVE

Text

17:10 Відставка Джонсона, пресконференція Байдена та допомога Україні — спецефір Новини.LIVE зі США

Text

13:58 Дикий назвав місто на Донеччині, яке може стати зоною бойових дій

Text

12:23 Україна поки не має перемовних переваг перед Росією, — нардеп

Text

10:54 Журналістам повернуть доступ до Ради, але є нюанс

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Ситуація на Донецькому напрямку та майбутній Саміт Миру — ефір Новини.LIVE

Text

06:30 В Україні зменшується кількість працездатного населення, — ексміністр соцполітики Олександр Рева

Text

05:40 Чим війна в Україні нагадує Столітню війну — коментар ексміністра соцполітики Реви

2 травня 2024
Text

23:55 Нардеп надав поради безпеки для користувачів соцмереж

Text

22:00 Атака на Джанкой, дронова загроза для ЗАЕС та Саміт миру — ефір Новини.LIVE