Какие болезни не освобождают от мобилизации, Кэмерон в Киеве и диалог с РФ — эфир Новини.LIVE

Перед судом предстанут депутаты Киевского горсовета за уклонение от военной службы, в столицу Украины прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. А также в Минобороны Украины заявили, что завершают строительство фортификаций по нескольким направлениям.
Эти и другие темы будут обсуждаться в эфире Вечір.LIVE по ссылке.
Дискуссионные темы прямого эфира
Во время эфира будут обсуждаться следующие вопросы:
- Перед судом предстанут депутаты КГГА за уклонение от военной службы;
- ДБР сообщило о подозрении эксгенерала СБУ Наумову за незаконное обогащение на общую сумму 32,7 млн гривен;
- В Минобороны Украины заявили, что завершают строительство фортификаций по нескольким направлениям;
- Переговоры о завершении войны возможны во второй половине 2025 года.
Приглашенные гости эфира:
- старший разведчик и оператор БпЛА 3-го батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" Владислав Первухин с позывным "Первак";
- экс-министр экономики Украины (1997 г.), экс-премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), экс-министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;
- глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
- нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим британским коллегой Дэвидом Кемероном для обсуждения военной помощи Украине, а также подготовки совместных международных мероприятий.
В то же время в Украине обновили зарплату и доплаты для военнослужащих. Согласно обновлению, для военных начала действовать доплата в размере 70 тыс. гривен.