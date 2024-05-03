Какие болезни не освобождают от мобилизации, Кэмерон в Киеве и диалог с РФ — эфир Новини.LIVE

Перед судом предстанут депутаты Киевского горсовета за уклонение от военной службы, в столицу Украины прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. А также в Минобороны Украины заявили, что завершают строительство фортификаций по нескольким направлениям.

Эти и другие темы будут обсуждаться в эфире Вечір.LIVE по ссылке.

Дискуссионные темы прямого эфира

Во время эфира будут обсуждаться следующие вопросы:

Перед судом предстанут депутаты КГГА за уклонение от военной службы;

ДБР сообщило о подозрении эксгенерала СБУ Наумову за незаконное обогащение на общую сумму 32,7 млн гривен;

В Минобороны Украины заявили, что завершают строительство фортификаций по нескольким направлениям;

Переговоры о завершении войны возможны во второй половине 2025 года.

Приглашенные гости эфира:

старший разведчик и оператор БпЛА 3-го батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" Владислав Первухин с позывным "Первак";

экс-министр экономики Украины (1997 г.), экс-премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), экс-министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;

глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак;

нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим британским коллегой Дэвидом Кемероном для обсуждения военной помощи Украине, а также подготовки совместных международных мероприятий.

В то же время в Украине обновили зарплату и доплаты для военнослужащих. Согласно обновлению, для военных начала действовать доплата в размере 70 тыс. гривен.