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Какие болезни не освобождают от мобилизации, Кэмерон в Киеве и диалог с РФ — эфир Новини.LIVE

Какие болезни не освобождают от мобилизации, Кэмерон в Киеве и диалог с РФ — эфир Новини.LIVE

3 мая 2024 г. 17:55

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17:55Какие болезни не освобождают от мобилизации, Кэмерон в Киеве и диалог с РФ — эфир Новини.LIVE

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17:55 Какие болезни не освобождают от мобилизации, Кэмерон в Киеве и диалог с РФ — эфир Новини.LIVE

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17:10 Отставка Джонсона, пресс-конференция Байдена и помощь Украине — спецэфир Новини.LIVE из США

Text

13:58 Дикий назвал город в Донецкой области, где могут начаться боевые действия

Text

12:23 У Украины пока нет переговорных преимуществ перед Россией, — нардеп

Text

10:54 Журналистам вернут доступ к Раде, но есть нюанс

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08:00 Ситуация на Донецком направлении и предстоящий Саммит Мира — эфир Новини.LIVE

Text

06:30 В Украине уменьшается количество трудоспособного населения, — экс-министр соцполитики Александр Рева

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05:40 Чем война в Украине напоминает Столетнюю войну — комментарий экс-министра соцполитики Ревы

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Перед судом предстанут депутаты Киевского горсовета за уклонение от военной службы, в столицу Украины прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. А также в Минобороны Украины заявили, что завершают строительство фортификаций по нескольким направлениям.

Эти и другие темы будут обсуждаться в эфире Вечір.LIVE по ссылке.

Дискуссионные темы прямого эфира

Во время эфира будут обсуждаться следующие вопросы:

  • Перед судом предстанут депутаты КГГА за уклонение от военной службы;
  • ДБР сообщило о подозрении эксгенерала СБУ Наумову за незаконное обогащение на общую сумму 32,7 млн гривен;
  • В Минобороны Украины заявили, что завершают строительство фортификаций по нескольким направлениям;
  • Переговоры о завершении войны возможны во второй половине 2025 года.

Приглашенные гости эфира:

  • старший разведчик и оператор БпЛА 3-го батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" Владислав Первухин с позывным "Первак";
  • экс-министр экономики Украины (1997 г.), экс-премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), экс-министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;
  • глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
  • нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим британским коллегой Дэвидом Кемероном для обсуждения военной помощи Украине, а также подготовки совместных международных мероприятий.

В то же время в Украине обновили зарплату и доплаты для военнослужащих. Согласно обновлению, для военных начала действовать доплата в размере 70 тыс. гривен.

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