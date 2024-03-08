Міжнародний день жінок — що про свято думають українці

Традиційно 8 березня відзначають Міжнародний жіночий день. Що про свято думають українці й чи святкують — дізнавався журналіст Новини.LIVE Александр Саюн.

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Чи відзначають українці свято 8 березня

"Ні, не святкую. Працюю. Ніхто нічого не подарував, навіть хлопець. Хотіла б отримати хоча б квіточки".

"Не святкуємо. Це радянське свято".

"Квіти подарував чоловік. Звичне свято, позитивні емоції, яких зараз не вистачає".

"Не подобається це свято. Ну звичайний день просто. Але якщо історично дивитися, то це свято більш феміністичне, тому що раніше жінки боролися за право щось сказати, мати політичні погляди. Вважаю

, що українські жінки мають ті права, за які боролися, але не зовсім. Тому що досі є зґвалтування і так далі".

Нагадаємо, ми раніше писали, як святкуватимуть 8 березня в Одесі.

Також ми писали, що можна подарувати мамі на 8 березня, щоб зробити її щасливою.