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Міжнародний день жінок — що про свято думають українці

Міжнародний день жінок — що про свято думають українці

08 березня 2024 р. 17:00

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17:00 Міжнародний день жінок — що про свято думають українці

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17:00 Міжнародний день жінок — що про свято думають українці

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16:22 Зеленський прокоментував відставку Залужного та інших генералів

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15:59 Зеленський пояснив, для чого Росія хоче взяти паузу у війні

Text

15:19 Жінки в ЗСУ — з якою головною проблемою стикаються військові

Text

14:32 У чому важливість візиту спецпредставника Китаю до Києва — експертка відповіла

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Text

13:34 Політолог назвав дієвий метод повернення українських біженців з-за кордону

Text

13:09 Армія РФ не полишає спроб захопити плацдарм на лівобережжі Херсонщини — чи має ворог успіхи

Text

12:28 Психологічна підтримка військових — експерт назвав існуючі проблеми в Україні

Text

11:52 Україна не може виробляти боєприпаси — яких компонентів не вистачає

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11:23 Чи багато колаборантів у Покровську — в МВА розповіли про боротьбу зі зрадниками

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Традиційно 8 березня відзначають Міжнародний жіночий день. Що про свято думають українці й чи святкують — дізнавався журналіст Новини.LIVE Александр Саюн.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи відзначають українці свято 8 березня

"Ні, не святкую. Працюю. Ніхто нічого не подарував, навіть хлопець. Хотіла б отримати хоча б квіточки". 

"Не святкуємо. Це радянське свято". 

"Квіти подарував чоловік. Звичне свято, позитивні емоції, яких зараз не вистачає".

"Не подобається це свято. Ну звичайний день просто. Але якщо історично дивитися, то це свято більш феміністичне, тому що раніше жінки боролися за право щось сказати, мати політичні погляди. Вважаю
, що українські жінки мають ті права, за які боролися, але не зовсім. Тому що досі є зґвалтування і так далі". 

Нагадаємо, ми раніше писали, як святкуватимуть 8 березня в Одесі.

Також ми писали,  що можна подарувати мамі на 8 березня, щоб зробити її щасливою.

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16:48 Ніколенко оголосив про свою відставку з посади речника МЗС

16:42 Військовослужбовцю РФ оголосили підозру — він розстріляв українського військовополоненого

16:38 Сейм Польщі ухвалив постанову про санкції на імпорт російського та білоруського продовольства

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:29 Податок на розкіш 2024 — за які авто та скільки треба платити в Україні

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