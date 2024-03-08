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Международный день женщин — что о празднике думают украинцы

Международный день женщин — что о празднике думают украинцы

8 марта 2024 г. 17:00

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17:00 Международный день женщин — что о празднике думают украинцы

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16:22 Зеленский прокомментировал отставку Залужного и других генералов

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15:59 Зеленский объяснил, для чего Россия хочет взять паузу в войне

Text

15:19 Женщины в ВСУ — с какой главной проблемой сталкиваются военные

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Text

14:32 В чем важность визита спецпредставителя Китая в Киев — эксперт ответила

Text

13:34 Политолог назвал действенный метод возвращения украинских беженцев из-за границы

Text

13:09 Армия РФ не оставляет попыток захватить плацдарм на левобережье Херсонщины — имеет ли враг успехи

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Традиционно 8 марта отмечается Международный женский день. Что о празднике думают украинцы и празднуют ли — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Отмечают ли украинцы праздник 8 марта

"Нет, не праздную. Работаю. Никто ничего не подарил, даже парень. Хотела бы получить хотя бы цветочки".

"Не празднуем. Это советский праздник".

"Цветы подарил муж. Привычный праздник, положительные эмоции, которых сейчас не хватает".

"Не нравится этот праздник. Ну обычный день просто. Но если исторически смотреть, то этот праздник более феминистический, потому что раньше женщины боролись за право что-то сказать, иметь политические взгляды. Считаю, что у украинских женщин те права, за которые боролись, но не совсем. Потому что до сих пор есть изнасилование и так далее.

Напомним, мы раньше писали, как будут праздновать 8 марта в Одессе.

Также мы писали, что можно подарить маме на 8 марта, чтобы сделать ее счастливой.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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