Международный день женщин — что о празднике думают украинцы

Традиционно 8 марта отмечается Международный женский день. Что о празднике думают украинцы и празднуют ли — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

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Отмечают ли украинцы праздник 8 марта

"Нет, не праздную. Работаю. Никто ничего не подарил, даже парень. Хотела бы получить хотя бы цветочки".

"Не празднуем. Это советский праздник".

"Цветы подарил муж. Привычный праздник, положительные эмоции, которых сейчас не хватает".

"Не нравится этот праздник. Ну обычный день просто. Но если исторически смотреть, то этот праздник более феминистический, потому что раньше женщины боролись за право что-то сказать, иметь политические взгляды. Считаю, что у украинских женщин те права, за которые боролись, но не совсем. Потому что до сих пор есть изнасилование и так далее.

Напомним, мы раньше писали, как будут праздновать 8 марта в Одессе.

Также мы писали, что можно подарить маме на 8 марта, чтобы сделать ее счастливой.