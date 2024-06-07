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Миселюк пояснив, скільки Україна має часу на початок переговорів про вступ до ЄС

Миселюк пояснив, скільки Україна має часу на початок переговорів про вступ до ЄС

07 червня 2024 р. 19:49

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Політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк переконаний, що в України лишилося три тижні, щоб почати переговори про вступ до Європейського Союзу. Коли Угорщина замінить Бельгію у головуванні в ЄС, це стане значно складніше.

Таку думку Миселюк висловив в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 7 червня.

України має встигнути за три тижні

"У нас є власний камінь спотикання — Угорщина буде головувати в ЄС. У нас є три тижні і два дні щоб прийняти рішення про початок переговорів поки Бельгія голововує. Це розуміють і Україна, і наші партнери", — вважає Миселюк.

Політолог нагадав, що Угорщина вже зараз блокує просування України. Миселюк наголосив, що вона буде це робити ще більш активно, коли головуватиме.

"Тому звичайно ми будемо бачити, що намагатимуться встигнути за ці три тижні прийняти це рішення. Це важливо", — зазначив експерт.

На думку політолога, початок переговорів про вступ до ЄС станевеликом успіхом для України і цивілізованого світу.

"Це буде не лише тактичною перемогою, але і стратегічною", — підкреслив Миселюк.

Ми писали, що у Європі 6 червня розпочались вибори до Європарламенту. Для України є дуже важливим, хто саме стане євродепутатами, адже від цього залежить військова та фінансова підтримка для нашої країни.

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати 24 винищувачі F-16, які отримає від цієї країни, для завдавання ударів по території Росії. Головне — дотримуватися міжнародного права.

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