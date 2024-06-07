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Мыселюк объяснил, сколько у Украины времени на начало переговоров о вступлении в ЕС

Мыселюк объяснил, сколько у Украины времени на начало переговоров о вступлении в ЕС

7 июня 2024 г. 19:49

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Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк убежден, что у Украины осталось три недели, чтобы начать переговоры о вступлении в Европейский Союз. Когда Венгрия заменит Бельгию в председательстве в ЕС, это станет гораздо сложнее.

Такое мнение Миселюк высказал в эфире Вечер.LIVE в пятницу, 7 июня.

Украина должна успеть через три недели

"У нас есть собственный камень преткновения — Венгрия будет председательствовать в ЕС. У нас есть три недели и две дня, чтобы принять решение о начале переговоров, пока Бельгия председательствует. Это понимают и Украина, и наши партнеры", — считает Миселюк.

Политолог напомнил, что Венгрия уже сейчас блокирует продвижение Украины. Миселюк подчеркнул, что она будет это делать еще более активно, когда будет председательствовать.

"Поэтому, конечно, мы будем видеть, что будут пытаться успеть за эти три недели принять это решение. Это важно", — отметил эксперт.

По мнению политолога, начало переговоров о вступлении в ЕС станет большим успехом для Украины и цивилизованного мира.

"Это будет не только тактической победой, но и стратегической", — подчеркнул Миселюк.

Мы писали, что в Европе 6 июня начались выборы в Европарламент. Для Украины очень важно, кто именно станет евродепутатами, ведь от этого зависит военная и финансовая поддержка для нашей страны.

Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина сможет использовать 24 истребителя F-16, которые получит от этой страны, для нанесения ударов по территории России. Главное — соблюдать международное право.

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