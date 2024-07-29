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Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

29 липня 2024 р. 13:12

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13:12Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

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Сьогодні, 29 липня, разом з запрошеними експертами й аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема, обговоримо мирний план Президента України Володимира Зеленського та графіки відключення світла в Україні.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Зеленський анонсував новий мирний план;
  • графіки відключень почнуть діяти з 18:00;
  • на Покровському напрямку росіяни просунулися за добу у трьох місцях;
  •  мати підозрюваного у вбивстві Фаріон вважає, що її сина "використовують";
  • СБУ і поліція затримали в Одесі шістьох кур'єрів, які підпалювали військові автомобілі.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Іван Ус — головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
  • Кирило Сазонов — військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог;
  • Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;
  • Юрій Ірхін — психолог-криміналіст;
  • Владислав Михайленко — громадський діяч.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон мав здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.

Також Трамп прокоментував свою останню телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Він також звинуватив Джо Байдена у війні. 

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13:02 Яремчука у Греції зустріли як зірку — українець підпише контракт із відомим клубом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:55 Лише один комітет з 23 вирішив працювати в серпні — що відбувається з прогулами в Раді

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