Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

Сьогодні, 29 липня, разом з запрошеними експертами й аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема, обговоримо мирний план Президента України Володимира Зеленського та графіки відключення світла в Україні.
Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- Зеленський анонсував новий мирний план;
- графіки відключень почнуть діяти з 18:00;
- на Покровському напрямку росіяни просунулися за добу у трьох місцях;
- мати підозрюваного у вбивстві Фаріон вважає, що її сина "використовують";
- СБУ і поліція затримали в Одесі шістьох кур'єрів, які підпалювали військові автомобілі.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Іван Ус — головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;
- Кирило Сазонов — військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог;
- Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;
- Юрій Ірхін — психолог-криміналіст;
- Владислав Михайленко — громадський діяч.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон мав здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.
Також Трамп прокоментував свою останню телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Він також звинуватив Джо Байдена у війні.