Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

Сьогодні, 29 липня, разом з запрошеними експертами й аналітиками поговоримо про актуальні події. Зокрема, обговоримо мирний план Президента України Володимира Зеленського та графіки відключення світла в Україні.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Зеленський анонсував новий мирний план;

графіки відключень почнуть діяти з 18:00;

на Покровському напрямку росіяни просунулися за добу у трьох місцях;

мати підозрюваного у вбивстві Фаріон вважає, що її сина "використовують";

СБУ і поліція затримали в Одесі шістьох кур'єрів, які підпалювали військові автомобілі.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Іван Ус — головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук;

Кирило Сазонов — військовий Збройних сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім" політолог;

Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;

Юрій Ірхін — психолог-криміналіст;

Владислав Михайленко — громадський діяч.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон мав здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.

Також Трамп прокоментував свою останню телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Він також звинуватив Джо Байдена у війні.