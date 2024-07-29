Мирный план Зеленского и отключение света в Украине — эфир День.LIVE

Сегодня, 29 июля, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об актуальных событиях. В частности, обсудим мирный план Президента Украины Владимира Зеленского и графики отключения света в Украине.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- Зеленский анонсировал новый мирный план;
- графики отключений начнут действовать с 18:00;
- на Покровском направлении россияне продвинулись за сутки в трех местах;
- мать подозреваемого в убийстве Фарион считает, что ее сына "используют";
- СБУ и полиция задержали в Одессе шестерых курьеров, поджигавших военные автомобили.
Гости сегодняшнего эфира:
- Иван Усс — главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
- Кирилл Сазонов — военный Вооруженных сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" политолог;
- Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;
- Юрий Ирхин — психолог-криминалист;
- Владислав Михайленко — общественный деятель.
Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион должен был совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.
Также Трамп прокомментировал свой последний телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также обвинил Джо Байдена в войне.