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Мирный план Зеленского и отключение света в Украине — эфир День.LIVE

Мирный план Зеленского и отключение света в Украине — эфир День.LIVE

29 июля 2024 г. 13:12

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Сегодня, 29 июля, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками поговорим об актуальных событиях. В частности, обсудим мирный план Президента Украины Владимира Зеленского и графики отключения света в Украине.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • Зеленский анонсировал новый мирный план;
  • графики отключений начнут действовать с 18:00;
  • на Покровском направлении россияне продвинулись за сутки в трех местах;
  • мать подозреваемого в убийстве Фарион считает, что ее сына "используют";
  • СБУ и полиция задержали в Одессе шестерых курьеров, поджигавших военные автомобили.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Иван Усс — главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
  • Кирилл Сазонов — военный Вооруженных сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром" политолог;
  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;
  • Юрий Ирхин — психолог-криминалист;
  • Владислав Михайленко — общественный деятель.

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион должен был совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.

Также Трамп прокомментировал свой последний телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также обвинил Джо Байдена в войне.

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