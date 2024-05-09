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Міністр Сольський просить підтримати заяву про його відставку, — нардеп

Міністр Сольський просить підтримати заяву про його відставку, — нардеп

09 травня 2024 р. 10:10

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

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21:36 В чому небезпека Тиси при нелегальній втечі за кордон — ексклюзив Новини.LIVE

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20:43 Шишкін назвав переваги мобілізації ув'язнених після ухвалення закону

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19:03 Веніславський пояснив, як Путін шантажує світ проведенням так званих навчань

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17:50 Мобілізація вʼязнів, продовження воєнного стану та нова заборона від Ради — ефір Вечір.LIVE

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16:56 Катерина Приймак пояснила, чому скандальний номер "Кварталу 95" образив жінок-військовослужбовців

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Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що міністр аграрної політики Микола Сольський просить Верховну Раду підтримати заяву про його відставку. Тож, обранці голосуватимуть за його звільнення вже, ймовірно, 9 травня. 

Про це Федієнко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Відставка міністра Сольського

За словами Федієнка, 8 травня відбулося засідання фракції "Слуга народу", на якому був присутній і прем'єр-міністр Шмигаль. 

"Він розповів поетапно, як це все відбувалося. Як пан Сольський зателефонував прем'єр-міністру і повідомив про те, що якщо потрібно звільнитися — він готовий написати заяву, щоб не дискредитувати міністерство і парламент", — сказав Федієнко. 

Він додав, що Сольський особисто просить підтримати його заяву. Оскільки вважає, що поки доводитиме свою політичну правоту, то може кинути підозру на парламент та дискредитувати його. 

"Тому депутати будуть голосувати за прийняття його заяви", — сказав Федієнко. 

Нагадаємо, 9 травня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова. Він обіймає посаду віцепрем'єра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Також анонсована відставка Миколи Сольського. 

До слова, нещодавно НАБУ викрило Миколу Сольського, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень. 

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10:50 Розвідка НАТО помічена близько кордонів Одещини — що відомо

10:49 Міністр Кубраков відреагував на інформацію про своє звільнення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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