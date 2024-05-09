Міністр Сольський просить підтримати заяву про його відставку, — нардеп

Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що міністр аграрної політики Микола Сольський просить Верховну Раду підтримати заяву про його відставку. Тож, обранці голосуватимуть за його звільнення вже, ймовірно, 9 травня.

Про це Федієнко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Відставка міністра Сольського

За словами Федієнка, 8 травня відбулося засідання фракції "Слуга народу", на якому був присутній і прем'єр-міністр Шмигаль.

"Він розповів поетапно, як це все відбувалося. Як пан Сольський зателефонував прем'єр-міністру і повідомив про те, що якщо потрібно звільнитися — він готовий написати заяву, щоб не дискредитувати міністерство і парламент", — сказав Федієнко.

Він додав, що Сольський особисто просить підтримати його заяву. Оскільки вважає, що поки доводитиме свою політичну правоту, то може кинути підозру на парламент та дискредитувати його.

"Тому депутати будуть голосувати за прийняття його заяви", — сказав Федієнко.

Нагадаємо, 9 травня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова. Він обіймає посаду віцепрем'єра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Також анонсована відставка Миколи Сольського.

До слова, нещодавно НАБУ викрило Миколу Сольського, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.