Министр Сольский просит поддержать заявление об его отставке, — нардеп

Народный депутат Александр Федиенко заявил, что министр аграрной политики Николай Сольский просит Верховную Раду поддержать заявление об его отставке. Поэтому избранники будут голосовать за его увольнение уже, вероятно, 9 мая.

Об этом Федиенко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Отставка министра Сольского

По словам Федиенко, 8 мая прошло заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствовал и премьер-министр Шмигаль.

"Он рассказал поэтапно, как это все происходило. Как господин Сольский позвонил премьер-министру и сообщил о том, что если нужно уволиться — он готов написать заявление, чтобы не дискредитировать министерство и парламент", — сказал Федиенко.

Он добавил, что Сольский лично просит поддержать его заявление. Поскольку считает, что пока будет доказывать свою политическую правоту, может бросить подозрение на парламент и дискредитировать его.

"Поэтому депутаты будут голосовать за принятие его заявления", — сказал Федиенко.

Напомним, 9 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова. Он занимает должность вице-премьера по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Также анонсирована отставка Николая Сольского.

К слову, недавно НАБУ разоблачило Николая Сольского, который был участником преступной схемы по завладению государственной землей на 291 млн. гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн. гривен.