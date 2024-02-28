 Михайло Ткач розповів деталі свого затримання на польському кордоні — на що полювали силовики

Український журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач розповів свою версію затримання на польському кордоні з Білоруссю. Він заявив, що силовиків цікавив зміст відзнятих кадрів, а не причина затримання.

Про це він розповів "Українській правді".

Михайло Ткач розповів свою версію затримання

Він заявив, що весь відзнятий матеріал поляки частково видалили.

"Біля кордону Польщі з Білоруссю до нас під’їхали польські поліцейські й показали значок. Ми показали наші документи й посвідчення журналістські. Вони почали хапати наші камери, обшукувати", — розповів він.

В комендатурі, куди доправили медійника й оператора, забрали всі картки пам’яті з камер, телефони й документи. На допиті він сказав, що знімав матеріал про те, як сільськогосподарська продукція йде з Росії та Білорусі в Польщу. Силовики, за словами Ткача, були перестрашені.

Обшук особистих речей Ткача та оператора "УП". Джерело: УП

"Вони почали мене запитувати, хто ще про це знає, чи знають про це українські можновладці, український уряд. Розпитували, хто наші джерела, як ми про це дізналися, скільки часу ми працюємо над цією темою", — розповів Ткач.

Обшук особистих речей Ткача та оператора "УП". Джерело: УП

Ткач та його оператор провели в комендатурі чотири години, коли їх допитували не тільки польські правоохоронці, а й спецслужбісти. Вони не дозволили їм ні з ким зв'язуватися, пошкодили під час обшуку підзарядку для акумуляторів. Коли вони їм повернули картки пам'яті, то з'ясувалося, що частину матеріалів силовики видалили. Також їх розпитували, чи будуть вони розповідати публічно про їхнє затримання.

Наразі, як повідомив медійник у Facebook, правоохоронці їх відпустили.

Нагадаємо, сьогодні польська поліція затримала Михайла Ткача разом з оператором, коли вони знімали матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією та Білоруссю. Пресслужба правоохоронців Польщі назвала цю інформацію "фейком". В справу з порятунку команди втрутився посол України в Польщі Василь Зварич.