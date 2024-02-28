Михаил Ткач рассказал детали своего задержания на польской границе — на что охотились силовики

Украинский журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач рассказал свою версию задержания на польской границе с Беларусью. Он заявил, что силовиков интересовало содержание отснятых кадров, а не причина задержания.

Об этом он рассказал "Украинской правде".

Михаил Ткач рассказал свою версию задержания

Он заявил, что весь отснятый материал поляки частично удалили.

"У границы Польши с Беларусью к нам подъехали польские полицейские и показали значок. Мы показали наши документы и журналистские удостоверения. Они начали хватать наши камеры, обыскивать", — рассказал он.

В комендатуре, куда доставили медийщика и оператора, забрали все карты памяти с камер, телефоны и документы. На допросе он сказал, что снимал материал о том, как сельскохозяйственная продукция идет из России и Беларуси в Польшу. Силовики, по словам Ткача, были перепуганы.

Обыск личных вещей Ткача и оператора "УП". Источник: УП

"Они начали меня спрашивать, кто еще об этом знает, знают ли об этом украинские власти, украинское правительство. Спрашивали, кто наши источники, как мы об этом узнали, сколько времени мы работаем над этой темой", — рассказал Ткач.

Обыск личных вещей Ткача и оператора "УП". Источник: УП

Ткач и его оператор провели в комендатуре четыре часа, когда их допрашивали не только польские правоохранители, но и спецслужбы. Они не позволили им ни с кем связываться, повредили при обыске подзарядку аккумуляторов. Когда они им вернули карты памяти, выяснилось, что часть материалов силовики удалили. Также их расспрашивали, будут ли они рассказывать публично об их задержании.

Как сообщил медийщик в Facebook, правоохранители их отпустили.

Напомним, сегодня польская полиция задержала Михаила Ткача вместе с оператором, когда они снимали материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Белоруссией. Пресс-служба правоохранителей Польши назвала эту информацию "фейком". В дело по спасению команды вмешался посол Украины в Польше Василий Зварич.