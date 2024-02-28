Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Михаил Ткач рассказал детали своего задержания на польской границе — на что охотились силовики arrow
Михаил Ткач рассказал детали своего задержания на польской границе — на что охотились силовики

Михаил Ткач рассказал детали своего задержания на польской границе — на что охотились силовики

28 февраля 2024 г. 0:18

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

00:18 Михаил Ткач рассказал детали своего задержания на польской границе — на что охотились силовики

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Text

20:03 Мифы о гаджетах, бессоннице в ВСУ и женском мозге — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

19:13 Введение иностранных войск в Украину — что об этом думают украинцы

Text

18:43 При каких условиях можно мобилизовать полицейских — интервью с экспертом

Text

18:32 Законы об оружии — в МВД рассказали, над какими документами работают

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:03 Масштабные митинги в Варшаве — фермеры применили сигнальные ракеты и дым

Text

17:26 Мобилизация заключенных — почему инициатива неудачная и на что следует обратить внимание

Text

16:31 Почему правки к новому закону не улучшат процесс мобилизации — мнение адвоката

Text

15:54 В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине

Text

00:18 Михаил Ткач рассказал детали своего задержания на польской границе — на что охотились силовики

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Text

20:03 Мифы о гаджетах, бессоннице в ВСУ и женском мозге — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

19:13 Введение иностранных войск в Украину — что об этом думают украинцы

Text

18:43 При каких условиях можно мобилизовать полицейских — интервью с экспертом

Text

18:32 Законы об оружии — в МВД рассказали, над какими документами работают

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:03 Масштабные митинги в Варшаве — фермеры применили сигнальные ракеты и дым

Text

17:26 Мобилизация заключенных — почему инициатива неудачная и на что следует обратить внимание

Text

16:31 Почему правки к новому закону не улучшат процесс мобилизации — мнение адвоката

Text

15:54 В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Украинский журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач рассказал свою версию задержания на польской границе с Беларусью. Он заявил, что силовиков интересовало содержание отснятых кадров, а не причина задержания.

Об этом он рассказал "Украинской правде".

Михаил Ткач рассказал свою версию задержания

Он заявил, что весь отснятый материал поляки частично удалили.

"У границы Польши с Беларусью к нам подъехали польские полицейские и показали значок. Мы показали наши документы и журналистские удостоверения. Они начали хватать наши камеры, обыскивать", — рассказал он.

В комендатуре, куда доставили медийщика и оператора, забрали все карты памяти с камер, телефоны и документы. На допросе он сказал, что снимал материал о том, как сельскохозяйственная продукция идет из России и Беларуси в Польшу. Силовики, по словам Ткача, были перепуганы.

Михаил Ткач рассказал детали своего задержания на польской границе - на что охотились силовики
Обыск личных вещей Ткача и оператора "УП". Источник: УП

"Они начали меня спрашивать, кто еще об этом знает, знают ли об этом украинские власти, украинское правительство. Спрашивали, кто наши источники, как мы об этом узнали, сколько времени мы работаем над этой темой", — рассказал Ткач.

Михаил Ткач рассказал детали своего задержания на польской границе - на что охотились силовики
Обыск личных вещей Ткача и оператора "УП". Источник: УП

Ткач и его оператор провели в комендатуре четыре часа, когда их допрашивали не только польские правоохранители, но и спецслужбы. Они не позволили им ни с кем связываться, повредили при обыске подзарядку аккумуляторов. Когда они им вернули карты памяти, выяснилось, что часть материалов силовики удалили. Также их расспрашивали, будут ли они рассказывать публично об их задержании.

Как сообщил медийщик в Facebook, правоохранители их отпустили.

Напомним, сегодня польская полиция задержала Михаила Ткача вместе с оператором, когда они снимали материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Белоруссией. Пресс-служба правоохранителей Польши назвала эту информацию "фейком". В дело по спасению команды вмешался посол Украины в Польше Василий Зварич.

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

00:29 КНДР передала РФ миллионы боеприпасов — заявление Южной Кореи

Text

00:18 Михаил Ткач рассказал детали своего задержания на польской границе — на что охотились силовики

00:13 Представитель Уполномоченного по правам человека рассказал, подтверждаются ли жалобы на ТЦК

27 февраля 2024

23:56 Польская полиция назвала фейком задержание украинского журналиста

23:49 В США ответили, будут ли отправлять свои войска на войну в Украину

23:47 На границе со Словакией умер дальнобойщик — что произошло

23:30 Какими будут тарифы на водоснабжение в Украине в марте — статистика по регионам

23:20 Кто имеет право вручать повестки и что будет за неприбытие в ТЦК СП — ответ работников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:10 Регистрация в электронном кабинете призывника — нардеп рассказал, будет ли это обязанностью

23:05 Почему Запад заговорил о войсках НАТО в Украине даже без просьбы Украины

00:29 КНДР передала РФ миллионы боеприпасов — заявление Южной Кореи

00:13 Представитель Уполномоченного по правам человека рассказал, подтверждаются ли жалобы на ТЦК

27 февраля 2024

23:56 Польская полиция назвала фейком задержание украинского журналиста

23:49 В США ответили, будут ли отправлять свои войска на войну в Украину

23:47 На границе со Словакией умер дальнобойщик — что произошло

23:30 Какими будут тарифы на водоснабжение в Украине в марте — статистика по регионам

23:20 Кто имеет право вручать повестки и что будет за неприбытие в ТЦК СП — ответ работников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:10 Регистрация в электронном кабинете призывника — нардеп рассказал, будет ли это обязанностью

23:05 Почему Запад заговорил о войсках НАТО в Украине даже без просьбы Украины

23:04 Уничтожение А-50 — появились спутниковые снимки места падения самолета

Эксклюзив

22:16 В Киеве процветает коррупция, а город приходит в упадок — большое интервью с Максимом Бахматовым

Новость с фото

06:40 Цены на металлолом в феврале — сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Эксклюзив

06:36 Дружба с Ахметовым, связи с россиянами и сценарии войны, — интервью Дмитрия Гордона

06:30 IRIS-T SLX — получат ли ВСУ модернизированные германские системы ПВО

Эксклюзив

06:17 Нацстратегия доходов: как правительство планирует переводить ФЛП на общую систему налогообложения

26 февраля 2024

21:50 Два года войны в цифрах — как изменилась экономика страны и жизнь украинцев

Новость с фото

08:00 ТОП-25 налогоплательщиков парламента — сколько народные депутаты платят в бюджет

06:30 Иностранцы за Россию — зачем Кремль вербует на войну африканцев и непальцев

06:02 Цены на продукты в Украине — на сколько в феврале подорожали фрукты

25 февраля 2024

06:30 Два года войны — от чего спасли Украину и мир Вооруженные силы

Text

00:18 Михаил Ткач рассказал детали своего задержания на польской границе — на что охотились силовики

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Text

20:03 Мифы о гаджетах, бессоннице в ВСУ и женском мозге — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

19:13 Введение иностранных войск в Украину — что об этом думают украинцы

Text

18:43 При каких условиях можно мобилизовать полицейских — интервью с экспертом

Text

18:32 Законы об оружии — в МВД рассказали, над какими документами работают

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:03 Масштабные митинги в Варшаве — фермеры применили сигнальные ракеты и дым

Text

17:26 Мобилизация заключенных — почему инициатива неудачная и на что следует обратить внимание

Text

16:31 Почему правки к новому закону не улучшат процесс мобилизации — мнение адвоката

Text

15:54 В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине