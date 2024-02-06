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Міфи про рак та як його лікувати — Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

06 лютого 2024 р. 21:13

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21:13 Міфи про рак та як його лікувати — Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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21:13 Міфи про рак та як його лікувати — Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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20:45 Військовий розповів, що відбувається на фронті й з якою проблемою стикнулися ЗСУ

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Новина з відео

20:30 Журналісти під прицілом СБУ та гучні заяви Зеленського про перезавантаження влади — ефір Новини.LIVE

Text

20:16 Новий законопроєкт про мобілізацію — які ризики містить у собі документ

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Гість вечірньої студії Новини.LIVE — найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський. Тема ефіру — розвінчання міфів про непереможність раку та засоби для його лікування.

Старт ефіру о 21:15 можна переглянути за посиланням

Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Теми дискусій з ведучою каналу Діною Бернацькою:

  • міфи про рак і медицину;
  • мобілізація в Україні;
  • новий штам грипу;
  • як довго житиме коронавірус;
  • та чим лікувати ОРВІ. 

Нагадаємо, у підсумковому випуску Просто Новини від 6 лютого повідомлялося, що Держбюро розслідувань взялося за справу Bihus.info, третина Чорноморського флоту вже на дні Чорного моря, і чому ТЦК взялися за неповнолітніх дітей. 

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