Міфи про рак та як його лікувати — Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Гість вечірньої студії Новини.LIVE — найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський. Тема ефіру — розвінчання міфів про непереможність раку та засоби для його лікування.
Старт ефіру о 21:15 можна переглянути за посиланням.
Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE
Теми дискусій з ведучою каналу Діною Бернацькою:
- міфи про рак і медицину;
- мобілізація в Україні;
- новий штам грипу;
- як довго житиме коронавірус;
- та чим лікувати ОРВІ.
Нагадаємо, у підсумковому випуску Просто Новини від 6 лютого повідомлялося, що Держбюро розслідувань взялося за справу Bihus.info, третина Чорноморського флоту вже на дні Чорного моря, і чому ТЦК взялися за неповнолітніх дітей.