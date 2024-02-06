Міфи про рак та як його лікувати — Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Гість вечірньої студії Новини.LIVE — найвідоміший український лікар-педіатр Євген Комаровський. Тема ефіру — розвінчання міфів про непереможність раку та засоби для його лікування.

Старт ефіру о 21:15 можна переглянути за посиланням.

Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Теми дискусій з ведучою каналу Діною Бернацькою:

міфи про рак і медицину;

мобілізація в Україні;

новий штам грипу;

як довго житиме коронавірус;

та чим лікувати ОРВІ.

Нагадаємо, у підсумковому випуску Просто Новини від 6 лютого повідомлялося, що Держбюро розслідувань взялося за справу Bihus.info, третина Чорноморського флоту вже на дні Чорного моря, і чому ТЦК взялися за неповнолітніх дітей.