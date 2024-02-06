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Мифы о раке и как его лечить — Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE

6 февраля 2024 г. 21:13

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21:13 Мифы о раке и как его лечить — Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE

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20:04Слежка за журналистами Bihus.Info и агентурная сеть ФСБ – главные события дня в эфире Новини.LIVE

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Новость с видео

21:13 Мифы о раке и как его лечить — Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE

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20:51 ДБР будет расследовать дело Bihus.info, треть ЧФ уничтожена, ТЦК взялись за детей — эфир Новини.LIVE

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20:45 Военный рассказал, что происходит на фронте и с какой проблемой столкнулись ВСУ

Text
Новость с видео

20:30 Журналисты под прицелом СБУ и громкие заявления Зеленского о перезагрузке власти — эфир Новини.LIVE

Text

20:16 Новый законопроект о мобилизации — какие риски включает в себя документ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Новость с видео

20:04 Слежка за журналистами Bihus.Info и агентурная сеть ФСБ – главные события дня в эфире Новини.LIVE

Text

19:40 Кто может стать достойной заменой Залужному и когда Украина получит помощь от США — ефир

Text

19:15 Кадровые изменения затронут не только армию, но и правительство — политолог

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19:05 Переговоры Украины с Россией и стоит ли ожидать перемирия в 2024 году — эфир Новини.LIVE

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Гость вечерней студии Новини.LIVE — самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — развенчание мифов о непобедимости рака и средствах для его лечения.

Старт эфира в 21:15 можно просмотреть по ссылке.

Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE

Темы дискуссий с ведущей канала Диной Бернацкой:

  • мифы о раке и медицине;
  • мобилизация в Украине;
  • новый штамм гриппа;
  • как долго будет жить коронавирус;
  • и чем лечить ОРВИ |

Напомним, в итоговом выпуске Просто Новини от 6 февраля сообщалось, что Госбюро расследований взялось за дело Bihus.info, треть Черноморского флота уже на дне Черного моря и почему ТЦК взялись за несовершеннолетних детей.

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