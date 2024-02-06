Мифы о раке и как его лечить — Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE

Гость вечерней студии Новини.LIVE — самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — развенчание мифов о непобедимости рака и средствах для его лечения.
Старт эфира в 21:15 можно просмотреть по ссылке.
Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE
Темы дискуссий с ведущей канала Диной Бернацкой:
- мифы о раке и медицине;
- мобилизация в Украине;
- новый штамм гриппа;
- как долго будет жить коронавирус;
- и чем лечить ОРВИ |
Напомним, в итоговом выпуске Просто Новини от 6 февраля сообщалось, что Госбюро расследований взялось за дело Bihus.info, треть Черноморского флота уже на дне Черного моря и почему ТЦК взялись за несовершеннолетних детей.