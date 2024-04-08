Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Мешканці Північної Америки спостерігали рідкісне сонячне затемнення — ексклюзив Новини.LIVE arrow
Мешканці Північної Америки спостерігали рідкісне сонячне затемнення — ексклюзив Новини.LIVE

Мешканці Північної Америки спостерігали рідкісне сонячне затемнення — ексклюзив Новини.LIVE

08 квітня 2024 р. 23:07

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:07Мешканці Північної Америки спостерігали рідкісне сонячне затемнення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

22:45 Трагічна смерть підлітка в столичному фунікулері, ситуація у Харкові — новини за 8 квітня

Text

20:55 В ЗСУ закликали відправити працівників ТЦК СП на фронт — боєць ошелешив заявою

Text

20:19 Сценарії кінця війни та що чекає на Росію та світ — Олександр Алфьоров в ефірі Новини.LIVE

Text

19:00 Пономарьов пояснив, чому ця війна закінчиться не в Україні, а у Москві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:31 Коли чекати наступного масового обстрілу України — Олександр Коваленко в ефірі Новини.LIVE

Text

15:22 В Україні слід реформувати ринок електроенергії — експерт назвав мету

Text

14:16 Військовий розповів, які проблеми створює відсутність мобілізаційного ресурсу в Україні

Text

13:58 Експерти розповіли, як примусові дії ТЦК руйнують мотивацію до мобілізації

Text

12:46 Нардеп розповів, коли Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію

Text

23:07 Мешканці Північної Америки спостерігали рідкісне сонячне затемнення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

22:45 Трагічна смерть підлітка в столичному фунікулері, ситуація у Харкові — новини за 8 квітня

Text

20:55 В ЗСУ закликали відправити працівників ТЦК СП на фронт — боєць ошелешив заявою

Text

20:19 Сценарії кінця війни та що чекає на Росію та світ — Олександр Алфьоров в ефірі Новини.LIVE

Text

19:00 Пономарьов пояснив, чому ця війна закінчиться не в Україні, а у Москві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:31 Коли чекати наступного масового обстрілу України — Олександр Коваленко в ефірі Новини.LIVE

Text

15:22 В Україні слід реформувати ринок електроенергії — експерт назвав мету

Text

14:16 Військовий розповів, які проблеми створює відсутність мобілізаційного ресурсу в Україні

Text

13:58 Експерти розповіли, як примусові дії ТЦК руйнують мотивацію до мобілізації

Text

12:46 Нардеп розповів, коли Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію

Мешканці Північної Америки в понеділок, 8 квітня, спостерігали рідкісне сонячне затемнення. У Вашингтоні його очікували на даху бібліотеки в центрі мегаполіса.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події. 

Як у США спостерігали за затемненням

Як повідомляється, міські бібліотеки та аптеки приготувалися до природного явища та безкоштовно роздавали людям спеціальні окуляри, щоб вони могли безперешкодно дивитися на затемнення.

https://t.me/novynylive/100732

Водночас за повідомленням NASA, перші моменти затемнення змогли спостерігати мешканці мексиканського Мазатлана та штату Техас. 

Водночас востаннє таке явище спостерігалося у серпні 2018 року. Наступне повне затемнення відбудеться аж в серпні 2044 року. 

Нагадаємо, що раніше своїми думками про вплив такого космічного явища на організм, поділилися львів'яни.

Додамо, що своїми враженнями про відчуття на собі наслідків "Сонячної корони", які по-іншому називають сьогоднішнє затемнення, поділилися й одесити.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

23:07 Мешканці Північної Америки спостерігали рідкісне сонячне затемнення — ексклюзив Новини.LIVE

22:55 Тарифи на газ — скільки мають заплатити українці в травні

22:45 Динамо влітку продаватиме Шапаренка

22:45 Чи мобілізують боржників зі сплати аліментів як покарання — відповідь юриста

Text

22:45 Трагічна смерть підлітка в столичному фунікулері, ситуація у Харкові — новини за 8 квітня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:29 Доїздились — 3-тя ОШБр показала ефектні кадри роботи дронів по ворожій МТ-ЛБ на Донеччині

22:25 На українських АЗС знову зросли ціни — скільки коштуватиме пальне завтра

22:14 У Києві відбудеться презентація проєкту "Спадщина В'ячеслава Липинського"

22:11 "Повернись живим" та Ribas Hotels Group проводять збір на мобільні КАЗи для ППО

21:43 Рекорд Усейна Болта побив 16-річний школяр з травмою

22:55 Тарифи на газ — скільки мають заплатити українці в травні

22:45 Динамо влітку продаватиме Шапаренка

22:45 Чи мобілізують боржників зі сплати аліментів як покарання — відповідь юриста

22:29 Доїздились — 3-тя ОШБр показала ефектні кадри роботи дронів по ворожій МТ-ЛБ на Донеччині

22:25 На українських АЗС знову зросли ціни — скільки коштуватиме пальне завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:14 У Києві відбудеться презентація проєкту "Спадщина В'ячеслава Липинського"

22:11 "Повернись живим" та Ribas Hotels Group проводять збір на мобільні КАЗи для ППО

21:43 Рекорд Усейна Болта побив 16-річний школяр з травмою

21:41 Навіщо росіяни знову розпочали ядерний шантаж на ЗАЕС

Ексклюзив

21:30 В "Азові" розповіли про рекрутинг та страх загинути на війні

18:40 Сонячна корона — як на одеситів впливає повне затемнення

7 квітня 2024

18:45 Пів року війни з Хамасом — підсумки, втрати та перспективи Ізраїлю

05:42 Атака на Морозовськ — яку російську авіатехніку знищили українські дрони

6 квітня 2024
Оновлено

09:39 Одеситів запитали, що вони знають про НАТО — відповіді розділилися

05:42 Удари по Києву і Харкову — чому Росія почала використовувати нову зброю

5 квітня 2024

18:10 Українське питання "псує" вибори в Польщі, або Чому Туск підіграє націоналістам

15:26 Скандальне вбивство Салтанат Нукенової  — деталі подружнього життя та судової справи Бішимбаєва

09:00 ТОП-5 захворювань українців через війну — які ліки найбільше користуються попитом

Ексклюзив

06:36 ТОП платників податків серед керівництва ВР та парламентських фракцій за 2022 рік

06:30 Богдана — що відомо про українську зброю, яка вигнала РФ зі Зміїного

Text

23:07 Мешканці Північної Америки спостерігали рідкісне сонячне затемнення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

22:45 Трагічна смерть підлітка в столичному фунікулері, ситуація у Харкові — новини за 8 квітня

Text

20:55 В ЗСУ закликали відправити працівників ТЦК СП на фронт — боєць ошелешив заявою

Text

20:19 Сценарії кінця війни та що чекає на Росію та світ — Олександр Алфьоров в ефірі Новини.LIVE

Text

19:00 Пономарьов пояснив, чому ця війна закінчиться не в Україні, а у Москві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:31 Коли чекати наступного масового обстрілу України — Олександр Коваленко в ефірі Новини.LIVE

Text

15:22 В Україні слід реформувати ринок електроенергії — експерт назвав мету

Text

14:16 Військовий розповів, які проблеми створює відсутність мобілізаційного ресурсу в Україні

Text

13:58 Експерти розповіли, як примусові дії ТЦК руйнують мотивацію до мобілізації

Text

12:46 Нардеп розповів, коли Парламент проголосує за законопроєкт про мобілізацію