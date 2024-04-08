Мешканці Північної Америки спостерігали рідкісне сонячне затемнення — ексклюзив Новини.LIVE

Мешканці Північної Америки в понеділок, 8 квітня, спостерігали рідкісне сонячне затемнення. У Вашингтоні його очікували на даху бібліотеки в центрі мегаполіса.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

Як у США спостерігали за затемненням

Як повідомляється, міські бібліотеки та аптеки приготувалися до природного явища та безкоштовно роздавали людям спеціальні окуляри, щоб вони могли безперешкодно дивитися на затемнення.

Водночас за повідомленням NASA, перші моменти затемнення змогли спостерігати мешканці мексиканського Мазатлана та штату Техас.

Take it all in.



We're getting our first views of the 2024 total solar #eclipse as its shadow makes landfall in Mazatlán, Mexico. pic.twitter.com/FdAACmQGkm — NASA (@NASA) April 8, 2024

Водночас востаннє таке явище спостерігалося у серпні 2018 року. Наступне повне затемнення відбудеться аж в серпні 2044 року.

Нагадаємо, що раніше своїми думками про вплив такого космічного явища на організм, поділилися львів'яни.

Додамо, що своїми враженнями про відчуття на собі наслідків "Сонячної корони", які по-іншому називають сьогоднішнє затемнення, поділилися й одесити.