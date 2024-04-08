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Жители Северной Америки наблюдали редкое солнечное затмение — эксклюзив Новини.LIVE

Жители Северной Америки наблюдали редкое солнечное затмение — эксклюзив Новини.LIVE

8 апреля 2024 г. 23:07

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23:07Жители Северной Америки наблюдали редкое солнечное затмение — эксклюзив Новини.LIVE

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23:07 Жители Северной Америки наблюдали редкое солнечное затмение — эксклюзив Новини.LIVE

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22:45 Трагическая смерть подростка в столичном фуникулере, ситуация в Харькове — новости за 8 апреля

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20:55 В ВСУ призвали отправить работников ТЦК СП на фронт — боец ошарашил заявлением

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18:31 Когда ждать следующего массового обстрела Украины — Александр Коваленко в эфире Новини.LIVE

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Жители Северной Америки в понедельник, 8 апреля, наблюдали редкое солнечное затмение. В Вашингтоне его ждали крыши библиотеки в центре мегаполиса.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.

Как в США наблюдали за затемнением

Как сообщается, городские библиотеки и аптеки приготовились к природному явлению и бесплатно раздавали людям специальные очки, чтобы они могли беспрепятственно смотреть на затмение.

https://t.me/novynylive/100732

В то же время, по сообщению NASA , первые моменты затемнения смогли наблюдать жители мексиканского Мазатлана и штата Техас.

В то же время в последний раз такое явление наблюдалось в августе 2018 года. Следующее полное затмение произойдет в августе 2044 года.

Напомним, что ранее своими мыслями о влиянии такого космического явления на организм поделились львовяне.

Добавим, что своими впечатлениями об ощущениях на себе последствий "Солнечной короны", которые по-другому называют сегодняшнее затмение, поделились и одесситы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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