Жители Северной Америки наблюдали редкое солнечное затмение — эксклюзив Новини.LIVE

Жители Северной Америки в понедельник, 8 апреля, наблюдали редкое солнечное затмение. В Вашингтоне его ждали крыши библиотеки в центре мегаполиса.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.

Как в США наблюдали за затемнением

Как сообщается, городские библиотеки и аптеки приготовились к природному явлению и бесплатно раздавали людям специальные очки, чтобы они могли беспрепятственно смотреть на затмение.

В то же время, по сообщению NASA , первые моменты затемнения смогли наблюдать жители мексиканского Мазатлана и штата Техас.

Take it all in.



We're getting our first views of the 2024 total solar #eclipse as its shadow makes landfall in Mazatlán, Mexico. pic.twitter.com/FdAACmQGkm — NASA (@NASA) April 8, 2024

В то же время в последний раз такое явление наблюдалось в августе 2018 года. Следующее полное затмение произойдет в августе 2044 года.

Напомним, что ранее своими мыслями о влиянии такого космического явления на организм поделились львовяне.

Добавим, что своими впечатлениями об ощущениях на себе последствий "Солнечной короны", которые по-другому называют сегодняшнее затмение, поделились и одесситы.