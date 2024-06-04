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Мазурашу припустив, яким чином можна повернути українців з-за кордону

Мазурашу припустив, яким чином можна повернути українців з-за кордону

04 червня 2024 р. 11:08

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У Польщі кожним десятим новим індивідуальним підприємцем став українець. У Дія.Бізнес заявили, що українці зазвичай намагаються запустити бізнес, який потребує найменших витрат для придбання основних засобів.

Необхідність повернення громадян в Україну прокоментував народний депутат Георгій Мазурашу в ефірі Ранок.LIVE.

Повернення українців з-за кордону

"Участь українців у розвитку економіки інших країн — це плоди саме нашої немудрої політики. Навіть одне просте питання: якби ми у неконституційний спосіб, алогічний, антинародний спосіб не встановили цю напівофіційну заборону на виїзд за кордон, якби вона стосувалася лише в межах норми визначеного профільного закону — то ми б мали на порядки менший витік не лише громадян, а й ресурсів і коштів", — вважає депутат.

За словами Мазурашу, у такому випадку Україна не втратила б майже всі інвестиції наших заробітчан за кордоном, від яких у попередні роки надходило понад 10 млрд в рік.

"Тому можна не дивуватися, якби ми хотіли зараз повернути цей бізнес, громадян додому — ми б мали почати з того, аби абсолютно гарантовано передбачити, що кожен може виїжджати з України так, як передбачено в профільному законі", — зауважив він.

Також на думку нардепа, в ЗСУ необхідно набирати лише вмотивованих осіб на контрактну основу. Це повернуло б в Україну і капітал, і самих українців. 

Нагадаємо, згідно з опитуваннями, переважна більшість біженців з Польщі, Німеччини та Чехії достатньо задоволені своїм життям у новій країні. Однак не виключено, що половина може повернутися назад до України. 

Також ми писали, що у Нідерландах влада планує змінити правила для українських біженців, а саме працевлаштованих громадян, які проживають у безкоштовних муніципальних притулках.

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