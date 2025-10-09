Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

Єврокомісія виступила з ініціативою розмістити ударні безпілотники в країнах, що мають спільний кордон із Росією. Таке рішення, за словами представників інституції, має зміцнити обороноздатність регіону та забезпечити швидке реагування у разі загрози або можливої агресії з боку російських військ. Ідеться про створення системи стримування, здатної оперативно нейтралізувати потенційні ризики.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.
Ефір Ранок.LIVE 9 жовтня
Запрошені гості:
- Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна".
- Дмитро Снєгірьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа.
- Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА.
- Максим Ткаченко, народний депутат, голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради із захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО Українці".
- Ігор Тишкевич, політичний аналітик, співзасновник аналітичної мережі Research Solutio.
- Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи.
- Олексій Якубін, кандидат політичних наук.
- Максим Гарагус, спеціаліст із комунікацій Razom We Stand.
- Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії.
Нагадаємо, що американська компанія LeVanta Tech розпочала співпрацю з українськими партнерами над створенням інноваційного безпілотника Halia, який поєднуватиме можливості морського й повітряного апарата.
Раніше ми також інформували, що Нідерланди та Україна домовилися про спільне виробництво безпілотників і бойових роботизованих платформ, яке буде налагоджено на заводі VDL у Борні.