Європа планує розташувати дрони на кордоні з РФ — ефір Ранок.LIVE

Єврокомісія виступила з ініціативою розмістити ударні безпілотники в країнах, що мають спільний кордон із Росією. Таке рішення, за словами представників інституції, має зміцнити обороноздатність регіону та забезпечити швидке реагування у разі загрози або можливої агресії з боку російських військ. Ідеться про створення системи стримування, здатної оперативно нейтралізувати потенційні ризики.

Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна".

Дмитро Снєгірьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа.

Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА.

Максим Ткаченко, народний депутат, голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради із захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО Українці".

Ігор Тишкевич, політичний аналітик, співзасновник аналітичної мережі Research Solutio.

Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи.

Олексій Якубін, кандидат політичних наук.

Максим Гарагус, спеціаліст із комунікацій Razom We Stand.

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії.

Нагадаємо, що американська компанія LeVanta Tech розпочала співпрацю з українськими партнерами над створенням інноваційного безпілотника Halia, який поєднуватиме можливості морського й повітряного апарата.

Раніше ми також інформували, що Нідерланди та Україна домовилися про спільне виробництво безпілотників і бойових роботизованих платформ, яке буде налагоджено на заводі VDL у Борні.