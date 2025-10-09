Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

Еврокомиссия выступила с инициативой разместить ударные беспилотники в странах, имеющих общую границу с Россией. Такое решение, по словам представителей институции, должно укрепить обороноспособность региона и обеспечить быстрое реагирование в случае угрозы или возможной агрессии со стороны российских войск. Речь идет о создании системы сдерживания, способной оперативно нейтрализовать потенциальные риски.
- Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина".
- Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело.
- Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА.
- Максим Ткаченко, народный депутат, председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украинцы".
- Игорь Тышкевич, политический аналитик, соучредитель аналитической сети Research Solutio.
- Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.
- Алексей Якубин, кандидат политических наук.
- Максим Гарагус, специалист по коммуникациям Razom We Stand.
- Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии.
Напомним, что американская компания LeVanta Tech начала сотрудничество с украинскими партнерами над созданием инновационного беспилотника Halia, который будет сочетать возможности морского и воздушного аппарата.
Ранее мы также информировали, что Нидерланды и Украина договорились о совместном производстве беспилотников и боевых роботизированных платформ, которое будет налажено на заводе VDL в Борне.