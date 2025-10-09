Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE arrow
Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2025
Text

19:00 Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

Text

17:56 Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп разочаровался в Путине и перемирии — эфир Ранок.LIVE

7 октября 2025
Text

20:11 Война забрала любовь — Виктория Яковенко в проекте Жінки-фенікс

Text

18:02 Удар по флоту РФ, Европа готовит важное решение — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Фридрих Мерц назвал Россию врагом для Германии — эфир День.LIVE

Text

09:25 Выгорание на работе в военное время — как восстановить энергию

Text

08:00 Чи передадуть Україні Tomahawk — ефір Ранок.LIVE

Text

08:00 Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2025
Text

19:00 Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

Text

17:56 Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп разочаровался в Путине и перемирии — эфир Ранок.LIVE

Еврокомиссия выступила с инициативой разместить ударные беспилотники в странах, имеющих общую границу с Россией. Такое решение, по словам представителей институции, должно укрепить обороноспособность региона и обеспечить быстрое реагирование в случае угрозы или возможной агрессии со стороны российских войск. Речь идет о создании системы сдерживания, способной оперативно нейтрализовать потенциальные риски.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 9 октября

Приглашенные гости:

  • Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина".
  • Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело.
  • Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА.
  • Максим Ткаченко, народный депутат, председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украинцы".
  • Игорь Тышкевич, политический аналитик, соучредитель аналитической сети Research Solutio.
  • Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук.
  • Максим Гарагус, специалист по коммуникациям Razom We Stand.
  • Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии.

Напомним, что американская компания LeVanta Tech начала сотрудничество с украинскими партнерами над созданием инновационного беспилотника Halia, который будет сочетать возможности морского и воздушного аппарата.

Ранее мы также информировали, что Нидерланды и Украина договорились о совместном производстве беспилотников и боевых роботизированных платформ, которое будет налажено на заводе VDL в Борне.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:38 Миколенко признался, что не согласен почти со всеми Львами матчей

08:20 Сийярто обвинил Дональда Туска в "защите террористов"

08:19 В Одесской области более 30 тысяч абонентов без света

08:00 Деньги от ЮНИСЕФ — кому выплатят по 19,4 тыс. грн на дрова

Text

08:00 Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:51 Стубб отправляется в США на встречу с Дональдом Трампом

07:24 Трамп анонсировал освобождение заложников ХАМАС в ближайшие дни

07:15 Новая соцпомощь в 2026 — от чего зависит сумма и кто получит

07:01 "Копилка" ПриватБанка — какие доступны варианты накоплений

06:56 Нидерланды помогут ВСУ боевыми роботами — что об этом известно

08:38 Миколенко признался, что не согласен почти со всеми Львами матчей

08:20 Сийярто обвинил Дональда Туска в "защите террористов"

08:19 В Одесской области более 30 тысяч абонентов без света

08:00 Деньги от ЮНИСЕФ — кому выплатят по 19,4 тыс. грн на дрова

07:51 Стубб отправляется в США на встречу с Дональдом Трампом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:24 Трамп анонсировал освобождение заложников ХАМАС в ближайшие дни

07:15 Новая соцпомощь в 2026 — от чего зависит сумма и кто получит

07:01 "Копилка" ПриватБанка — какие доступны варианты накоплений

06:56 Нидерланды помогут ВСУ боевыми роботами — что об этом известно

06:30 На рынке зерна неспокойно — как изменились цены на пшеницу

22:33 Компенсации после потопа в Одессе — как получить выплаты

7 октября

18:32 Одесса под водой — можно ли было избежать затопления города

6 октября

21:27 Одесса будущего — как спасти архитектурную ценность города

5 октября

06:33 Зарплата учителей — какой она должна быть по мнению одесситов

4 октября

06:33 Второй шанс на жизнь — как одесские волонтеры спасают животных

2 октября

19:47 Цены на одесских рынках в октябре — что стало дороже

1 октября

19:47 День защитника — какие вызовы стоят перед украинской армией

06:33 День защитников Украины — что одесситы желают героям

29 сентября

22:33 Метро в Одессе — насколько это реально сегодня

26 сентября

22:33 Недвижимость в Одессе — упадут ли цены на квартиры и какой спрос

Text

08:00 Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября
Text

19:00 Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

Text

17:56 Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп разочаровался в Путине и перемирии — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

Как Киев готовится к блэкаутам зимой — эфир Київський час

8 октября 2025 г. 19:00
Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

Зеленский согласовал новые операции против РФ — эфир Вечір.LIVE

8 октября 2025 г. 17:56
Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

Нидерланды передадут дроны для ВСУ — эфир День.LIVE

8 октября 2025 г. 13:00
Трамп разочаровался в Путине и перемирии — эфир Ранок.LIVE

Трамп разочаровался в Путине и перемирии — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2025 г. 8:00
Война забрала любовь — Виктория Яковенко в проекте Жінки-фенікс

Война забрала любовь — Виктория Яковенко в проекте Жінки-фенікс

7 октября 2025 г. 20:11
Удар по флоту РФ, Европа готовит важное решение — эфир Вечір.LIVE

Удар по флоту РФ, Европа готовит важное решение — эфир Вечір.LIVE

7 октября 2025 г. 18:02
Фридрих Мерц назвал Россию врагом для Германии — эфир День.LIVE

Фридрих Мерц назвал Россию врагом для Германии — эфир День.LIVE

7 октября 2025 г. 13:00
Выгорание на работе в военное время — как восстановить энергию

Выгорание на работе в военное время — как восстановить энергию

7 октября 2025 г. 9:25

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации