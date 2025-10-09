Европа разместит дроны на границе с РФ — эфир Ранок.LIVE

Еврокомиссия выступила с инициативой разместить ударные беспилотники в странах, имеющих общую границу с Россией. Такое решение, по словам представителей институции, должно укрепить обороноспособность региона и обеспечить быстрое реагирование в случае угрозы или возможной агрессии со стороны российских войск. Речь идет о создании системы сдерживания, способной оперативно нейтрализовать потенциальные риски.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 9 октября

Приглашенные гости:

Дмитрий Левусь, политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина".

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело.

Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской ОГА.

Максим Ткаченко, народный депутат, председатель рабочей группы по вопросам жилья Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПЛ, соучредитель ОО "ВПЛ Украинцы".

Игорь Тышкевич, политический аналитик, соучредитель аналитической сети Research Solutio.

Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.

Алексей Якубин, кандидат политических наук.

Максим Гарагус, специалист по коммуникациям Razom We Stand.

Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии.

Напомним, что американская компания LeVanta Tech начала сотрудничество с украинскими партнерами над созданием инновационного беспилотника Halia, который будет сочетать возможности морского и воздушного аппарата.

Ранее мы также информировали, что Нидерланды и Украина договорились о совместном производстве беспилотников и боевых роботизированных платформ, которое будет налажено на заводе VDL в Борне.