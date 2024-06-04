Мазурашу предположил, каким образом можно вернуть украинцев из-за границы

В Польше каждым десятым новым предпринимателем стал украинец. В Дія.Бізнес заявили, что украинцы обычно пытаются запустить бизнес, который требует наименьших затрат для приобретения основных средств.

Необходимость возвращения граждан в Украину прокомментировал народный депутат Георгий Мазураш в эфире Ранок.LIVE.

Возвращение украинцев из-за границы

"Участие украинцев в развитии экономики других стран — это плоды именно нашей незамысловатой политики. Даже один простой вопрос: если бы мы неконституционным способом, алогичным, антинародным способом не установили этот полуофициальный запрет на выезд за границу, если бы он касался только в пределах нормы определенного профильного закона — мы бы имели на порядки меньшую утечку не только граждан, но и ресурсов и средств", — считает депутат.

По словам Мазурашу, в таком случае Украина не потеряла бы почти все инвестиции наших работников за рубежом, от которых в предыдущие годы поступало более 10 млрд в год.

"Поэтому можно не удивляться, если бы мы хотели сейчас вернуть этот бизнес, граждан домой — мы должны начать с того, чтобы абсолютно гарантированно предсказать, что каждый может выезжать из Украины так, как предусмотрено в профильном законе", — отметил он.

Также, по мнению нардепа, в ВСУ необходимо набирать только мотивированных лиц на контрактную основу. Это вернуло бы в Украину и капитал, и самих украинцев.

Напомним, согласно опросам, подавляющее большинство беженцев из Польши, Германии и Чехии достаточно удовлетворены своей жизнью в новой стране. Однако не исключено, что половина может вернуться в Украину.

Также мы писали, что в Нидерландах власти планируют изменить правила для украинских беженцев, а именно трудоустроенных граждан, проживающих в бесплатных муниципальных приютах.