Мазурашу пояснив, що стало причиною недовіри українців до новин

Внаслідок невдалої внутрішньої політики українці перестали довіряти офіційним джерелам та новинам. Оскільки те, що вони чують та читають, — не збігається з реальністю.

Про це заявив народний депутат Георгій Мазурашу в ефірі Вечір.LIVE.

Українці втратили довіру до офіційних джерел

"Ми десь поступаємось рашистському режиму, коли ми десь трішки прибріхуємо, десь трішки маніпулюємо", — сказав нардеп.

Він переконаний, що інформаційна політика, яка ведеться в країні — спонукала багато людей уже навіть не дивитися офіційні джерела, новини, єдиний марафон, тому що немає довіри.

"Тому що те, що вони там чують і бачать не збігається з реальністю. Якщо ми тут прибріхуємо, то нам важко говорити і там з іншою позицією, що ми точно говоримо правду", — зауважив Мазурашу.

Він додав, Україна продовжує говорити про те, що приємно нам, але це не дуже дає результат та шкодить.

"І знову ж таки говорячи про наш потенціал як країни — ми звичайно у важкій ситуації, тому що на полі бою складна ситуація", — підсумував депутат.

Нагадаємо, в Україні провели опитування серед громадян щодо мобілізації. Їх запитали, як вони оцінюють перебіг мобілізаційних заходів та хто вже оновив свої облікові дані.

Також ми писали, що згідно з результатами опитування, українці переконані, що владу треба критикувати навіть під час війни.