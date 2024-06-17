Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Мазурашу пояснив, що стало причиною недовіри українців до новин arrow
Мазурашу пояснив, що стало причиною недовіри українців до новин

Мазурашу пояснив, що стало причиною недовіри українців до новин

17 червня 2024 р. 21:40

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:10 Ексдепутат Держдуми РФ заявив, що санкції проти Росії не діють

Text

21:40 Мазурашу пояснив, що стало причиною недовіри українців до новин

Text

21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

Text

20:10 Вибори у США — Васильєв заявив, що позиції Байдена та Трампа є слабкими

Text

20:01 Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:44 Бузаров вважає, що світ стоїть на порозі нової "Холодної війни"

Text

17:53 Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Нардеп пояснив, до яких наслідків призведе участь Росії у другому Саміті миру

Text

13:42 Економіст пояснив, як санкції змусять Росію дотримуватись рішень Саміту миру

Text

10:42 Братчук назвав ділянки фронту, на яких точаться найважчі бої

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

22:10 Ексдепутат Держдуми РФ заявив, що санкції проти Росії не діють

Text

21:40 Мазурашу пояснив, що стало причиною недовіри українців до новин

Text

21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

Text

20:10 Вибори у США — Васильєв заявив, що позиції Байдена та Трампа є слабкими

Text

20:01 Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:44 Бузаров вважає, що світ стоїть на порозі нової "Холодної війни"

Text

17:53 Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Нардеп пояснив, до яких наслідків призведе участь Росії у другому Саміті миру

Text

13:42 Економіст пояснив, як санкції змусять Росію дотримуватись рішень Саміту миру

Text

10:42 Братчук назвав ділянки фронту, на яких точаться найважчі бої

Внаслідок невдалої внутрішньої політики українці перестали довіряти офіційним джерелам та новинам. Оскільки те, що вони чують та читають, — не збігається з реальністю.

Про це заявив народний депутат Георгій Мазурашу в ефірі Вечір.LIVE.

Українці втратили довіру до офіційних джерел

"Ми десь поступаємось рашистському режиму, коли ми десь трішки прибріхуємо, десь трішки маніпулюємо", — сказав нардеп.

Він переконаний, що інформаційна політика, яка ведеться в країні — спонукала багато людей уже навіть не дивитися офіційні джерела, новини, єдиний марафон, тому що немає довіри.

"Тому що те, що вони там чують і бачать не збігається з реальністю. Якщо ми тут прибріхуємо, то нам важко говорити і там з іншою позицією, що ми точно говоримо правду", — зауважив Мазурашу. 

Він додав, Україна продовжує говорити про те, що приємно нам, але це не дуже дає результат та шкодить.

"І знову ж таки говорячи про наш потенціал як країни — ми звичайно у важкій ситуації, тому що на полі бою складна ситуація", — підсумував депутат.

Нагадаємо, в Україні провели опитування серед громадян щодо мобілізації. Їх запитали, як вони оцінюють перебіг мобілізаційних заходів та хто вже оновив свої облікові дані.

Також ми писали, що згідно з результатами опитування, українці переконані, що владу треба критикувати навіть під час війни.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

23:05 Долар у банках України застиг — скільки коштує валюта

23:04 Через мобілізацію у Львові гостро бракує електромеханіків ліфтів та електромонтерів

22:55 Оплата послуг ЖКГ під час війни — які нюанси важливо знати

22:55 Міністерка оборони Чехії прокоментувала вибух на полігоні

22:45 Окупанти накрили Херсон мінометним вогнем — загинув чоловік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:45 Графіки відключень у Харкові — в які години містяни будуть без світла завтра

22:34 У Польщі частині українських водіїв заборонили працювати в таксі — що сталося

22:22 Столтенберг відповів, чи є консенсус щодо вступу України в НАТО

22:21 У Міноборони роз'яснили, для чого потрібен штрих-код у військовому квитку

22:13 На Полтавщині зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу, — ОВА

23:05 Долар у банках України застиг — скільки коштує валюта

23:04 Через мобілізацію у Львові гостро бракує електромеханіків ліфтів та електромонтерів

22:55 Оплата послуг ЖКГ під час війни — які нюанси важливо знати

22:55 Міністерка оборони Чехії прокоментувала вибух на полігоні

22:45 Окупанти накрили Херсон мінометним вогнем — загинув чоловік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:45 Графіки відключень у Харкові — в які години містяни будуть без світла завтра

22:34 У Польщі частині українських водіїв заборонили працювати в таксі — що сталося

22:22 Столтенберг відповів, чи є консенсус щодо вступу України в НАТО

22:21 У Міноборони роз'яснили, для чого потрібен штрих-код у військовому квитку

22:13 На Полтавщині зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу, — ОВА

Ексклюзив

22:03 Звільнення Грузії залежить від перемоги України — що буде на Чорному морі

21:47 Війна може закінчитися за кілька місяців, — висновки Саміту миру у Швейцарії

Ексклюзив

17:31 Made in Ukraine — як Україна створює імперію дронів

05:23 Ринок праці в Україні у червні — ТОП IT-вакансій з найбільшими зарплатами

14 червня 2024
Ексклюзив

21:35 Як змінилась робота онлайн-платформ таксі через два місяці після розслідування "Наша Справа"

Новина з відео

06:10 Мирний саміт у Швейцарії — на які результати очікує Україна

05:23 Ринок праці у червні — кому в Україні пропонують зарплатню у 600 тисяч гривень

05:22 Перші півроку правління Мілея в Аргентині — суперечливий початок та економічний бум

13 червня 2024
Ексклюзив

20:20 Чи буде Україна з хлібом цього року — проблеми аграріїв Одещини на жниві

11 червня 2024

23:12 Експерт пояснив різницю ударів РФ по енергетиці між 2022 і 2024 роками

Text

22:10 Ексдепутат Держдуми РФ заявив, що санкції проти Росії не діють

Text

21:40 Мазурашу пояснив, що стало причиною недовіри українців до новин

Text

21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

Text

20:10 Вибори у США — Васильєв заявив, що позиції Байдена та Трампа є слабкими

Text

20:01 Країни-партнери готові йти на компроміси з Путіним, він цим користується — політолог

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

19:44 Бузаров вважає, що світ стоїть на порозі нової "Холодної війни"

Text

17:53 Росія підвищує податки для війни та коли РФ долучать до мирного процесу — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Нардеп пояснив, до яких наслідків призведе участь Росії у другому Саміті миру

Text

13:42 Економіст пояснив, як санкції змусять Росію дотримуватись рішень Саміту миру

Text

10:42 Братчук назвав ділянки фронту, на яких точаться найважчі бої