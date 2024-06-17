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Мазураш объяснил, что стало причиной недоверия украинцев к новостям

Мазураш объяснил, что стало причиной недоверия украинцев к новостям

17 июня 2024 г. 21:40

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21:40 Мазураш объяснил, что стало причиной недоверия украинцев к новостям

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21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

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20:10 Выборы в США — Васильев заявил, что позиции Байдена и Трампа слабые

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20:01 Страны-партнеры готовы идти на компромиссы с Путиным, он этим пользуется – политолог

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19:44 Бузаров считает, что мир стоит на пороге новой "Холодной войны"

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17:53 Россия повышает налоги для войны и когда РФ присоединится к мирному процессу — эфир Вечір.LIVE

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В результате неудачной внутренней политики украинцы перестали доверять официальным источникам и новостям. Поскольку то, что они слышат и читают, не совпадает с реальностью.

Об этом заявил народный депутат Георгий Мазурашу в эфире Вечір.LIVE.

Украинцы потеряли доверие к официальным источникам

"Мы где-то уступаем рашистскому режиму, когда мы где-то немного привираем, где-то немного манипулируем", — сказал нардеп.

Он убежден, что информационная политика, которая ведется в стране, побудила многих уже даже не смотреть официальные источники, новости, единый марафон — потому что нет доверия.

"Потому что то, что они там слышат и видят, не совпадает с реальностью. Если мы здесь обманываем, то нам трудно говорить и там с другой позицией, что мы точно говорим правду", — отметил Мазурашу.

Он добавил, что Украина продолжает говорить о том, что приятно нам, но это не очень дает результат и вредит.

"И опять же говоря о нашем потенциале как стране — мы конечно в тяжелой ситуации, потому что на поле боя сложная ситуация", — подытожил депутат.

Напомним, в Украине провели опрос среди граждан по поводу мобилизации. Их спросили, как они оценивают ход мобилизационных мероприятий и кто обновил свои учетные данные.

Также мы писали, что, согласно результатам опроса, украинцы убеждены, что власть нужно критиковать даже во время войны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:53 Россия повышает налоги для войны и когда РФ присоединится к мирному процессу — эфир Вечір.LIVE

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14:06 Нардеп объяснил, к каким последствиям приведет участие России во втором Саммите мира

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