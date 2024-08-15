Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

Найактуальніші події дня в Україні та світі — разом з експертами в ефірі День.LIVE обговоримо наступні питання: спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 російських військових, режим надзвичайного стану на Бєлгородщині та що відомо про просування Росії на території України
Про це і не тільки поговорять в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо масштабну операцію СБУ на території Росії, взяття в полон 102 російських солдатів та заяву Зеленського про досягнення стратегічної мети України в Курській області.
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
- політтехнолог Віталій Бала;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
- виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Пендзин Олег;
- майор, заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов.