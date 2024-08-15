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Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

15 серпня 2024 р. 13:09

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13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

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17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

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17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

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17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

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13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

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13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

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10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

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08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

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10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

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08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

Найактуальніші події дня в Україні та світі — разом з експертами в ефірі День.LIVE обговоримо наступні питання: спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 російських військових, режим надзвичайного стану на Бєлгородщині та що відомо про просування Росії на території України

Про це і не тільки поговорять в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо масштабну операцію СБУ на території Росії, взяття в полон 102 російських солдатів та заяву Зеленського про досягнення стратегічної мети України в Курській області

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;
  • політтехнолог Віталій Бала;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
  • виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Пендзин Олег;
  • майор, заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов.

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12:59 Майже 10 років життя продав за 2 тис. доларів — в Одесі затримали чорного зброяра

12:59 Податок на землю в Україні — хто може його не сплачувати

12:39 Шана полеглим героям — акція під міською радою Одеси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:31 Бої в Курській області — ЗМІ спрогнозували наслідки виводу російських військ з України

12:30 У Павлограді пролунав сильний вибух

12:21 ПриватБанк удвічі знизив тарифи на частину переказів — деталі

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13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

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13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

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