Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

Найактуальніші події дня в Україні та світі — разом з експертами в ефірі День.LIVE обговоримо наступні питання: спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 російських військових, режим надзвичайного стану на Бєлгородщині та що відомо про просування Росії на території України

Про це і не тільки поговорять в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо масштабну операцію СБУ на території Росії, взяття в полон 102 російських солдатів та заяву Зеленського про досягнення стратегічної мети України в Курській області.

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

політтехнолог Віталій Бала;

політтехнолог Руслан Рохов;

голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;

виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу Пендзин Олег;

майор, заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов.