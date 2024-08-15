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Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

15 августа 2024 г. 13:09

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13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

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17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

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17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

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17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

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13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

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13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

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10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

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08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
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20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

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10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

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08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

Самые актуальные события дня в Украине и мире — вместе с экспертами в эфире День.LIVE обсудим следующие вопросы: спецназовцы СБУ взяли в плен 102 российских военных, режим чрезвычайного положения в Белгородской области и что известно о продвижении России на территории Украины

Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим масштабную операцию СБУ на территории России, взятие в плен 102 российских солдат и заявление Зеленского о достижении стратегической цели Украины в Курской области

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс;
  • политтехнолог Виталий Бала;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
  • исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег;
  • майор, заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов.

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12:59 Почти 10 лет жизни продал за 2 тыс. долларов — в Одессе задержан черный оружейник

12:59 Налог на землю в Украине — кто может его не платить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:39 Почет павшим героям — акция перед городским советом Одессы

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