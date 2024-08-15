Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Самые актуальные события дня в Украине и мире — вместе с экспертами в эфире День.LIVE обсудим следующие вопросы: спецназовцы СБУ взяли в плен 102 российских военных, режим чрезвычайного положения в Белгородской области и что известно о продвижении России на территории Украины

Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим масштабную операцию СБУ на территории России, взятие в плен 102 российских солдат и заявление Зеленского о достижении стратегической цели Украины в Курской области.

Гостями студии Новини.LIVE станут:

главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс;

политтехнолог Виталий Бала;

политтехнолог Руслан Рохов;

председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;

исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба Пендзин Олег;

майор, заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов.