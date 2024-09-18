Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

Напередодні, 17 вересня, в Лівані та деяких районах Сирії одночасно вибухнули пейджери, які використовували для комунікації бійці терористичної організації "Хезболла". За спецоперацією стоїть ізраїльська спецслужба "Моссад".

Детальніше про це розповів в етері Вечір.LIVE воєнний журналіст з Ізраїля Сергій Ауслендер.

"Моссад" підірвав пейджери терористів

Щонайменше 8 загиблих та до 3000 постраждалих внаслідок одномоментного підриву кишенькових пейджерів терористів "Хезболли".

"У лікарнях ліванських зараз такий абсолютно неймовірних хаос. Тобто, приймальні покої забиті буквально пораненими, зокрема і важко пораненими. Там відірвані кінцівки, важкі поранення внизу живота - тому що все це знаходилося у терористів у кишенях", — повідомив Сергій Ауслендер в етері Вечір.LIVE.

Відомо, що операцію провела ізраїльська спецслужба "Моссад". За кілька місяців до цього вони підклали невелику кількість вибухівки в пейджери тайванського виробництва, які замовила "Хезболла".

"Деякий час тому, після цілої серії ліквідацій, коли ізраїльським спецслужбам вдалося зламати телефонний зв'язок, у "Хезболлі" вирішили перейти на пейджери", — пояснив воєнний журналіст.

Метою спецоперації було дати можливість мешканцям півночі Ізраїля, що живуть поблизу ліванського кордону, повернутись додому. Адже тим довелось виїхати через постійні обстріли з боку "Хезболли".