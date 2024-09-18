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Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

18 вересня 2024 р. 13:44

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13:44 Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

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13:00 Атака на склад боєприпасів у Тверській області та затримання Усика у Польщі — ефір День.LIVE

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08:00 Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2024
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23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

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21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

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21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

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20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

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20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

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Напередодні, 17 вересня, в Лівані та деяких районах Сирії одночасно вибухнули пейджери, які використовували для комунікації бійці терористичної організації "Хезболла". За спецоперацією стоїть ізраїльська спецслужба "Моссад". 

Детальніше про це розповів в етері Вечір.LIVE воєнний журналіст з Ізраїля Сергій Ауслендер. 

"Моссад" підірвав пейджери терористів

Щонайменше 8 загиблих та до 3000 постраждалих внаслідок одномоментного підриву кишенькових пейджерів терористів "Хезболли". 

"У лікарнях ліванських зараз такий абсолютно неймовірних хаос. Тобто, приймальні покої забиті буквально пораненими, зокрема і важко пораненими. Там відірвані кінцівки, важкі поранення внизу живота - тому що все це знаходилося у терористів у кишенях", — повідомив Сергій Ауслендер в етері Вечір.LIVE. 

Відомо, що операцію провела ізраїльська спецслужба "Моссад". За кілька місяців до цього вони підклали невелику кількість вибухівки в пейджери тайванського виробництва, які замовила "Хезболла".

"Деякий час тому, після цілої серії ліквідацій, коли ізраїльським спецслужбам вдалося зламати телефонний зв'язок, у "Хезболлі" вирішили перейти на пейджери", — пояснив воєнний журналіст. 

Метою спецоперації було дати можливість мешканцям півночі Ізраїля, що живуть поблизу ліванського кордону, повернутись додому. Адже тим довелось виїхати через постійні обстріли з боку "Хезболли". 

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14:45 Яке покарання загрожує за незаконний перетин кордону — пояснення адвоката

14:40 Атака БпЛА на Торопець — через детонацію на складі боєприпасів стався землетрус

14:35 Шахтар відмовився від звичної форми заради матчу з італійцями у Лізі чемпіонів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:34 У Реєстрі збитків розширили перелік категорій заявників на компенсації — хто ще може отримати кошти

14:32 Готель "Україна" у Києві продали за 2,5 млрд гривень власнику кіберспортивної команди NAVI

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