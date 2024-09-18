Массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" — Сергей Ауслендер рассказал детали

Накануне, 17 сентября, в Ливане и некоторых районах Сирии одновременно взорвались пейджеры, которые использовали для коммуникации бойцы террористической организации "Хезболла". За спецоперацией стоит израильская спецслужба "Моссад".

Детальнее об этом рассказал в эфире Вечір.LIVE военный журналист с Израиля Сергей Ауслендер.

"Моссад" взорвал пейджеры террористов

По меньшей мере, 8 погибших и до 3000 пострадавших в результате одномоментного подрыва карманных пейджеров террористов "Хезболлы".

"В больницах ливанских сейчас такой совершенно невероятный хаос. То есть, приемные покои забиты буквально раненными, в том числе и тяжело раненными. Там оторванные конечности, тяжелые ранения внизу живота — потому что все это находилось у террористов в карманах", — сообщили Сергей Ауслендер в эфире Вечір.LIVE.

Известно, что операцию провела израильская спецслужба "Моссад". За несколько месяцев до этого они подложили небольшое количество взрывчатки в пейджеры тайваньского производства, которые заказала Хезболла.

"Некоторое время назад, после целой серии ликвидаций, когда израильским спецслужбам удалось взломать телефонную связь, в "Хезболле" решили перейти на пейджеры", — пояснил военный журналист.

Целью спецоперации было дать возможность северянам Израиля, живущим вблизи ливанской границы, вернуться домой. Ведь тем пришлось уехать из-за постоянных обстрелов со стороны "Хезболлы".