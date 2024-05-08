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Масований обстріл України та замах на Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Масований обстріл України та замах на Зеленського — ефір Ранок.LIVE

08 травня 2024 р. 08:01

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08:01 Масований обстріл України та замах на Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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20:10Нардеп Безгін прокоментував можливість закриття чергової станції київського метро

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08:01 Масований обстріл України та замах на Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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03:50 Всіх військовозобов'язаних поділять на дві чіткі категорії — пояснення Веніславського

Text

01:36 Хто насправді писав закон про мобілізацію — Федір Веніславський відповів

7 травня 2024
Text

23:14 Оністрат пояснив, що потрібно Україні для перемоги над Росією у війні

Text

22:20 Нардеп Безгін відреагував на кримінальну справу через його тітку, яка підтримує окупантів у Криму

Text

21:30 Ексвіцепрем'єр Розенко пояснив, чому затримуються поставки F-16 в Україну

Text

20:10 Нардеп Безгін прокоментував можливість закриття чергової станції київського метро

Text

19:40 Краєв прокоментував зміни в перетині українського кордону студентами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:16 США визнали Путіна легітимним, СБУ проти ФСБ та просування Ізраїлю в Газі — ефір Вечір.LIVE

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14:01 Підготовка "вагнерівцями" перевороту в Молдові — Санду прокоментувала

Країна-терористка Росія в черговий раз завдала масованого удару по Україні, а працівники Служби безпеки викрили посадовців, які готували замах на Володимира Зеленського. Ці та інші теми обговорять гості студії Ранок.LIVE.

Прямий ефір дивіться о 08:00. 

Теми та гості ефіру

Серед тем, які порушуватимуть в ефірі:

  • День пам'яті та перемоги над нацизмом;
  • СБУ викрила посадовців, які готували замах на Зеленського;
  • Німеччина готова захищати країни Балтії і Центральної Європи від РФ.

Гостями ефіру, зокрема, стануть:

  • Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ;
  • Георгій Мазурашу, нардеп, "Слуга народу";
  • Катерина Приймак, парамедикиня, одна з лідерок ГО "Жіночий ветеранський рух".

Нагадаємо, під час нічної повітряної тривоги 8 травня Росія знову обстріляла Харків. За попередньою інформацією, ворог завдав удару "шахедами". 

Цієї ж ночі РФ атакувала Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Запоріжжі окупанти вразили обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури.

За даними Міненерго, під прицілом окупантів опинилися енергетичні об'єкти у шести областях країни. 

 

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08:28 Податки на нерухомість — які штрафи загрожують у 2024 році

08:20 Нічний обстріл України — у Броварах повідомили про постраждалих

07:54 Борги за послуги ЖКГ — як і хто має право зупинити нарахування

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:50 Ще одна країна НАТО може відправити в Україну Patriot

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