Масований обстріл України та замах на Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Країна-терористка Росія в черговий раз завдала масованого удару по Україні, а працівники Служби безпеки викрили посадовців, які готували замах на Володимира Зеленського. Ці та інші теми обговорять гості студії Ранок.LIVE.
Прямий ефір дивіться о 08:00.
Теми та гості ефіру
Серед тем, які порушуватимуть в ефірі:
- День пам'яті та перемоги над нацизмом;
- СБУ викрила посадовців, які готували замах на Зеленського;
- Німеччина готова захищати країни Балтії і Центральної Європи від РФ.
Гостями ефіру, зокрема, стануть:
- Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ;
- Георгій Мазурашу, нардеп, "Слуга народу";
- Катерина Приймак, парамедикиня, одна з лідерок ГО "Жіночий ветеранський рух".
Нагадаємо, під час нічної повітряної тривоги 8 травня Росія знову обстріляла Харків. За попередньою інформацією, ворог завдав удару "шахедами".
Цієї ж ночі РФ атакувала Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Запоріжжі окупанти вразили обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури.
За даними Міненерго, під прицілом окупантів опинилися енергетичні об'єкти у шести областях країни.