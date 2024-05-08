Масований обстріл України та замах на Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Країна-терористка Росія в черговий раз завдала масованого удару по Україні, а працівники Служби безпеки викрили посадовців, які готували замах на Володимира Зеленського. Ці та інші теми обговорять гості студії Ранок.LIVE.

Прямий ефір дивіться о 08:00.

Теми та гості ефіру

Серед тем, які порушуватимуть в ефірі:

День пам'яті та перемоги над нацизмом;

СБУ викрила посадовців, які готували замах на Зеленського;

Німеччина готова захищати країни Балтії і Центральної Європи від РФ.

Гостями ефіру, зокрема, стануть:

Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ;

Георгій Мазурашу, нардеп, "Слуга народу";

Катерина Приймак, парамедикиня, одна з лідерок ГО "Жіночий ветеранський рух".

Нагадаємо, під час нічної повітряної тривоги 8 травня Росія знову обстріляла Харків. За попередньою інформацією, ворог завдав удару "шахедами".

Цієї ж ночі РФ атакувала Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Запоріжжі окупанти вразили обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури.

За даними Міненерго, під прицілом окупантів опинилися енергетичні об'єкти у шести областях країни.