Массированный обстрел Украины и покушение на Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Страна-террорист Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине, а работники Службы безопасности разоблачили должностных лиц, готовивших покушение на Владимира Зеленского. Эти и другие темы обсудят гости студии Ранок.LIVE.

Прямой эфир смотрите в 08:00.

Темы и гости эфира

Среди тем, которые будут подниматься в эфире:

День памяти и победы над нацизмом;

СБУ разоблачила должностных лиц, которые готовили покушение на Зеленского;

Германия готова защищать страны Балтии и Центральной Европы от России.

Гостями эфира, в частности, станут:

Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск;

Георгий Мазурашу, нардеп, "Слуга Народа";

Екатерина Приймак, парамедикиня, одна из лидеров ОО "Женское ветеранское движение".

Напомним, во время ночной воздушной тревоги 8 мая Россия снова обстреляла Харьков. По предварительной информации, враг нанес удар "шахедами".

Этой же ночью РФ атаковала Киев крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В Запорожье оккупанты поразили объекты критической и гражданской инфраструктуры.

По данным Минэнерго, под прицелом оккупантов оказались энергетические объекты в шести областях страны.