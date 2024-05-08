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Массированный обстрел Украины и покушение на Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Массированный обстрел Украины и покушение на Зеленского — эфир Ранок.LIVE

8 мая 2024 г. 8:01

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08:01 Массированный обстрел Украины и покушение на Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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03:50 Всех военнообязанных разделят на две четкие категории — объяснение Вениславского

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01:36 Кто на самом деле писал закон о мобилизации — Федор Вениславский ответил

7 мая 2024
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23:14 Онистрат объяснил, что нужно Украине для победы над Россией в войне

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22:20 Нардеп Безгин отреагировал на уголовное дело из-за его тети, которая поддерживает оккупантов в Крыму

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21:30Экс-вицепремьер Розенко объяснил, почему задерживаются поставки F-16 в Украину

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20:10Нардеп Безгин прокомментировал возможность закрытия очередной станции киевского метро

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19:40 Краев прокомментировал изменения в пересечении украинской границы студентами

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18:16США признали Путина легитимным, СБУ против ФСБ и продвижение Израиля в Газе — эфир Вечір.LIVE

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14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

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08:01 Массированный обстрел Украины и покушение на Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Text

03:50 Всех военнообязанных разделят на две четкие категории — объяснение Вениславского

Text

01:36 Кто на самом деле писал закон о мобилизации — Федор Вениславский ответил

7 мая 2024
Text

23:14 Онистрат объяснил, что нужно Украине для победы над Россией в войне

Text

22:20 Нардеп Безгин отреагировал на уголовное дело из-за его тети, которая поддерживает оккупантов в Крыму

Text

21:30 Экс-вицепремьер Розенко объяснил, почему задерживаются поставки F-16 в Украину

Text

20:10 Нардеп Безгин прокомментировал возможность закрытия очередной станции киевского метро

Text

19:40 Краев прокомментировал изменения в пересечении украинской границы студентами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:16 США признали Путина легитимным, СБУ против ФСБ и продвижение Израиля в Газе — эфир Вечір.LIVE

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14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

Страна-террорист Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине, а работники Службы безопасности разоблачили должностных лиц, готовивших покушение на Владимира Зеленского. Эти и другие темы обсудят гости студии Ранок.LIVE.

Прямой эфир смотрите в 08:00.

Темы и гости эфира

Среди тем, которые будут подниматься в эфире:

  • День памяти и победы над нацизмом;
  • СБУ разоблачила должностных лиц, которые готовили покушение на Зеленского;
  • Германия готова защищать страны Балтии и Центральной Европы от России.

Гостями эфира, в частности, станут:

  • Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск;
  • Георгий Мазурашу, нардеп, "Слуга Народа";
  • Екатерина Приймак, парамедикиня, одна из лидеров ОО "Женское ветеранское движение".

Напомним, во время ночной воздушной тревоги 8 мая Россия снова обстреляла Харьков. По предварительной информации, враг нанес удар "шахедами".

Этой же ночью РФ атаковала Киев крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В Запорожье оккупанты поразили объекты критической и гражданской инфраструктуры.

По данным Минэнерго, под прицелом оккупантов оказались энергетические объекты в шести областях страны.

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07:47 Польша снова поднимала свои истребители из-за российского обстрела Украины

07:39 Россияне в обход санкций закупили оборудование для самолетов — в ISW назвали сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:26 РФ атаковала объекты гражданской и критической инфраструктуры на Кировоградщине, ранен ребенок

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