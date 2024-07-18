Макрон зробив низку гучних заяв щодо України — головні новини з Франції

Франція готується приймати Олімпійські ігри — до Парижа вже прибув олімпійський вогонь. Тим часом Емманюель Макрон зробив низку заяв щодо України в своїх промовах та соціальних мережах.

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка у Франції Валерія Рождественська.

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Валерія Рождественська у прямому включенні з Франції розповіла про наступне:

Емманюель Макрон захистив Байдена після того, як той обмовився, назвавши Зеленського Путіним. Він сказав, що всі роблять обмовки, що це вже ставалося з ним особисто і точно станеться ще.

У своїй промові 13 липня Макрон присвятив велику частину Україні. Він зазначив, що безпека в Європі поставлена на карту.

Також Макрон сказав, що зараз українці показують світові, що народ може протиставити свою моральну силу силі долі чи жорстокості. Що в Україні, як і у Франції, немає нічого неможливого для народу, об’єднаного духом єдності, жертовності та опору.

З розмахом і почестями відзначали найважливіше свято в країні — День взяття Бастилії. На честь свята скрізь, в великих містах і маленьких селах були розвішані французькі прапори, ввечері по всій Франції видно і чутно було феєрверки.

14 липняї Олімпійських вогонь прибув до Парижа. Його передав полковник Тібо Валетт, золотий призер Ігор у Ріо-де-Жанейро.

У виданні Le Monde порушили питання побудованої дорожньої розвʼязки у Сен-Дені, зокрема для полегшення доступу до олімпійських об'єктів. Проблема полягає в тому, що ця розвʼязка знаходиться біля школи, і це може створювати небезпеку для дітей.

За тринадцять днів до початку Олімпійських ігор міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера скупалася в Сені, щоб показати, що вода вже достатньо чиста.

Цього четверга до Парижа прибули правоохоронці з Катару, всього 43 поліцейських, що також працюватимуть над безпековою ситуацією під час Олімпіади.

18 липня відбудуться вибори президента Національної асамблеї та офіційна декларація груп, також встановлення офісу 19 липня і складу постійних комітетів 20 липня.

Нагадаємо, 13 липня українська діаспора у Франції за підтримки Світового Конгресу Українців організувала у Парижі марш пам'яті вбитих українських спортсменів.

Також зазначимо, що у Франції поранили солдата, який патрулював місто напередодні Олімпіади.