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Макрон зробив низку гучних заяв щодо України — головні новини з Франції

Макрон зробив низку гучних заяв щодо України — головні новини з Франції

18 липня 2024 р. 07:09

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07:09 Макрон зробив низку гучних заяв щодо України — головні новини з Франції

17 липня 2024
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19:11 Експерти підрахували збитки для економіки через черги в ТЦК

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18:37 Нардеп пояснив, коли в Україні мине дефіцит електроенергії

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18:09 Аномальна спека в Україні — синоптикиня розповіла, коли чекати на прохолоду

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17:44 Повернення військовополонених та бунти через відключення світла — ефір Вечір.LIVE

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13:37 ТЦК перевантажені роботою — юрист Боровський назвав причину

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13:00 Нові правила перетину кордону та погодинна вода в одній з областей — ефір День.LIVE

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11:33 Військовий юрист пояснив вірогідність обмеження права на користування транспортним засобом

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10:38 Дацик назвав кількість безпілотників, яку окупанти запускають по позиціях України за добу

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Франція готується приймати Олімпійські ігри — до Парижа вже прибув олімпійський вогонь. Тим часом Емманюель Макрон зробив низку заяв щодо України в своїх промовах та соціальних мережах.

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка у Франції Валерія Рождественська. 

Головні новини Франції

Валерія Рождественська у прямому включенні з Франції розповіла про наступне:

  • Емманюель Макрон захистив Байдена після того, як той обмовився, назвавши Зеленського Путіним. Він сказав, що всі роблять обмовки, що це вже ставалося з ним особисто і точно станеться ще.
  • У своїй промові 13 липня Макрон присвятив велику частину Україні. Він зазначив, що безпека в Європі поставлена на карту.
  • Також  Макрон сказав, що зараз українці показують світові, що народ може протиставити свою моральну силу силі долі чи жорстокості. Що в Україні, як і у Франції, немає нічого неможливого для народу, об’єднаного духом єдності, жертовності та опору.
  • З розмахом і почестями відзначали найважливіше свято в країні — День взяття Бастилії. На честь свята скрізь, в великих містах і маленьких селах були розвішані французькі прапори, ввечері по всій Франції видно і чутно було феєрверки. 
  • 14 липняї Олімпійських вогонь прибув до Парижа. Його передав полковник Тібо Валетт, золотий призер Ігор у Ріо-де-Жанейро.
  • У виданні Le Monde порушили питання побудованої дорожньої розвʼязки у Сен-Дені, зокрема для полегшення доступу до олімпійських об'єктів. Проблема полягає в тому, що ця розвʼязка знаходиться біля школи, і це може створювати небезпеку для дітей.
  • За тринадцять днів до початку Олімпійських ігор міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера скупалася в Сені, щоб показати, що вода вже достатньо чиста.
  • Цього четверга до Парижа прибули правоохоронці з Катару, всього 43 поліцейських, що також працюватимуть над безпековою ситуацією під час Олімпіади.
  • 18 липня відбудуться вибори президента Національної асамблеї та офіційна декларація груп, також встановлення офісу 19 липня і складу постійних комітетів 20 липня.

Нагадаємо, 13 липня українська діаспора у Франції за підтримки Світового Конгресу Українців організувала у Парижі марш пам'яті вбитих українських спортсменів.

Також зазначимо, що у Франції поранили солдата, який патрулював місто напередодні Олімпіади.

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07:21 Адвокат скоїв ДТП, в якій загинув його брат, та уник покарання — що вирішив суд

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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