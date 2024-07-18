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Макрон сделал ряд громких заявлений по Украине — главные новости из Франции

Макрон сделал ряд громких заявлений по Украине — главные новости из Франции

18 июля 2024 г. 7:09

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07:09 Макрон сделал ряд громких заявлений по Украине — главные новости из Франции

17 июля 2024
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19:11 Эксперты подсчитали убытки для экономики из-за очередей в ТЦК

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18:37 Нардеп объяснил, когда в Украине пройдет дефицит электроэнергии

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18:09 Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

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17:44 Возвращение военнопленных и бунты из-за отключения света — эфир Вечір.LIVE

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13:37 ТЦК перегружены работой — юрист Боровский назвал причину

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13:00 Новые правила пересечения границы и почасовая вода в одной из областей — эфир День.LIVE

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11:33 Военный юрист объяснил вероятность ограничения права на использование транспортного средства

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10:38 Дацик назвал количество беспилотников, которое оккупанты запускают по позициям Украины за сутки

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09:30 Военнообязанный не успел обновить данные — юрист объяснил алгоритм действий

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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07:09 Макрон сделал ряд громких заявлений по Украине — главные новости из Франции

17 июля 2024
Text

19:11 Эксперты подсчитали убытки для экономики из-за очередей в ТЦК

Text

18:37 Нардеп объяснил, когда в Украине пройдет дефицит электроэнергии

Text

18:09 Аномальная жара в Украине — синоптик рассказала, когда ждать прохлады

Text

17:44 Возвращение военнопленных и бунты из-за отключения света — эфир Вечір.LIVE

Text

13:37 ТЦК перегружены работой — юрист Боровский назвал причину

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13:00 Новые правила пересечения границы и почасовая вода в одной из областей — эфир День.LIVE

Text

11:33 Военный юрист объяснил вероятность ограничения права на использование транспортного средства

Text

10:38 Дацик назвал количество беспилотников, которое оккупанты запускают по позициям Украины за сутки

Text

09:30 Военнообязанный не успел обновить данные — юрист объяснил алгоритм действий

Франция готовится принимать Олимпийские игры — в Париж уже прибыл олимпийский огонь. Между тем Эммануэль Макрон сделал ряд заявлений по Украине в своих речах и социальных сетях.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка во Франции Валерия Рождественская.

Главные новости Франции

Валерия Рождественская в прямом включении из Франции рассказала о следующем:

  • Эммануэль Макрон защитил Байдена после того, как он оговорился, назвав Зеленского Путиным. Он сказал, что все делают оговорки, что это уже происходило с ним лично и точно произойдет еще.
  • В своей речи 13 июля Макрон посвятил большую часть Украины. Он отметил, что безопасность в Европе поставлена на карту.
  • Также Макрон сказал, что сейчас украинцы показывают миру, что народ может противопоставить свою моральную силу силе судьбы или жестокости. Что в Украине, как и во Франции, нет ничего невозможного для народа, объединенного духом единства, жертвенности и сопротивления.
  • С размахом и почестями отмечали самый важный праздник в стране — День взятия Бастилии. В честь праздника везде, в больших городах и маленьких деревнях были развешены французские флаги, вечером по всей Франции видны и слышны фейерверки.
  • 14 июля Олимпийский огонь прибыл в Париж. Его передал полковник Тибо Валетт, золотой призер Игр в Рио-де-Жанейро.
  • В издании Le Monde подняли вопросы построенной дорожной развязки в Сен-Дене, в частности, для облегчения доступа к олимпийским объектам. Проблема заключается в том, что эта развязка находится у школы, и это может представлять опасность для детей.
  • За тринадцать дней до начала Олимпийских игр министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера скупалась в Сене, чтобы показать, что вода уже достаточно чистая.
  • В этот четверг в Париж прибыли правоохранители из Катара, всего 43 полицейских, которые также будут работать над ситуацией безопасности во время Олимпиады.
  • 18 июля состоятся выборы президента Национальной ассамблеи и официальная декларация групп, а также установление офиса 19 июля и состава постоянных комитетов 20 июля.

Напомним, 13 июля украинская диаспора во Франции при поддержке Всемирного Конгресса украинцев организовала в Париже марш памяти убитых украинских спортсменов.

Также отметим, что во Франции ранили солдата, патрулировавшего город накануне Олимпиады.

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06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг алюминия в июле

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:39 Елена Трегуб объяснила, что означает "неотвратимый" путь Украины в НАТО

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