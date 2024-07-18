Макрон сделал ряд громких заявлений по Украине — главные новости из Франции

Франция готовится принимать Олимпийские игры — в Париж уже прибыл олимпийский огонь. Между тем Эммануэль Макрон сделал ряд заявлений по Украине в своих речах и социальных сетях.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка во Франции Валерия Рождественская.

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Валерия Рождественская в прямом включении из Франции рассказала о следующем:

Эммануэль Макрон защитил Байдена после того, как он оговорился, назвав Зеленского Путиным. Он сказал, что все делают оговорки, что это уже происходило с ним лично и точно произойдет еще.

В своей речи 13 июля Макрон посвятил большую часть Украины. Он отметил, что безопасность в Европе поставлена на карту.

Также Макрон сказал, что сейчас украинцы показывают миру, что народ может противопоставить свою моральную силу силе судьбы или жестокости. Что в Украине, как и во Франции, нет ничего невозможного для народа, объединенного духом единства, жертвенности и сопротивления.

С размахом и почестями отмечали самый важный праздник в стране — День взятия Бастилии. В честь праздника везде, в больших городах и маленьких деревнях были развешены французские флаги, вечером по всей Франции видны и слышны фейерверки.

14 июля Олимпийский огонь прибыл в Париж. Его передал полковник Тибо Валетт, золотой призер Игр в Рио-де-Жанейро.

В издании Le Monde подняли вопросы построенной дорожной развязки в Сен-Дене, в частности, для облегчения доступа к олимпийским объектам. Проблема заключается в том, что эта развязка находится у школы, и это может представлять опасность для детей.

За тринадцать дней до начала Олимпийских игр министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера скупалась в Сене, чтобы показать, что вода уже достаточно чистая.

В этот четверг в Париж прибыли правоохранители из Катара, всего 43 полицейских, которые также будут работать над ситуацией безопасности во время Олимпиады.

18 июля состоятся выборы президента Национальной ассамблеи и официальная декларация групп, а также установление офиса 19 июля и состава постоянных комитетов 20 июля.

Напомним, 13 июля украинская диаспора во Франции при поддержке Всемирного Конгресса украинцев организовала в Париже марш памяти убитых украинских спортсменов.

Также отметим, что во Франции ранили солдата, патрулировавшего город накануне Олимпиады.