Майбутній саміт НАТО та поглибленням відносин між Росією та КНДР — ефір Вечір.LIVE

Китай закликає НАТО припинити звинувачувати його у війні в Україні. Лідер Росії Володимир Путін, перед візитом до КНДР, опублікував статтю, де скаржиться на удари по РФ і хоче "демократії". Водночас Білий дім висловлює занепокоєння через зміцнення відносин між Росією та КНДР.

Про все це і не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

Надзвичайний і Повноважний посол, президент української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій;

Журналіст, медіаменеджер Євген Кисельов;

Політолог Олег Саакян;

Політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;

Директор магістерської програми по глобальному менеджменту АУК, Колишній спеціальний радник командувача американських військ у Европі генерал Бен Ходжес Марк Войджер;

Член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;

Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

Голова штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко.

Нагадаємо, на тлі візиту Володимира Путіна до Пхеньяна США занепокоєні поглибленням відносин Росії та Північної Кореї. Формальні і неформальні переговори двох диктаторів — Путіна і Кім Чен Ина — відбудуться 19 червня.

Також ми писали, що Північна Корея відправила до Росії величезні контейнери, які можуть вмістити значну кількість артилерійських снарядів.