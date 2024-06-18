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Майбутній саміт НАТО та поглибленням відносин між Росією та КНДР — ефір Вечір.LIVE

Майбутній саміт НАТО та поглибленням відносин між Росією та КНДР — ефір Вечір.LIVE

18 червня 2024 р. 17:50

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17:50 Майбутній саміт НАТО та поглибленням відносин між Росією та КНДР — ефір Вечір.LIVE

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14:16 Нардепка Савчук заявила, що робота Міністерства ветеранів повністю провалена

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13:59 Нардепка розповіла, чого не вистачає військовим у мобілізаційному законі

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13:06 Військовий аналітик Дикий пояснив, чому наступ окупантів на Сумську область зірвався

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10:31 Корольчук пояснив, чи може ЗАЕС забезпечити Україну електроенергією на зиму

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08:00 Відключення світла і матч збірної України на Євро-2024 — ефір Ранок.LIVE

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06:36 Євро-2024 та візит Зеленського на конференцію у Берлін — головні новини тижня з Німеччини

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22:10 Ексдепутат Держдуми РФ заявив, що санкції проти Росії не діють

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21:40 Мазурашу пояснив, що стало причиною недовіри українців до новин

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21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Майбутній саміт НАТО та поглибленням відносин між Росією та КНДР — ефір Вечір.LIVE

Text

14:16 Нардепка Савчук заявила, що робота Міністерства ветеранів повністю провалена

Text

13:59 Нардепка розповіла, чого не вистачає військовим у мобілізаційному законі

Text

13:06 Військовий аналітик Дикий пояснив, чому наступ окупантів на Сумську область зірвався

Text

10:31 Корольчук пояснив, чи може ЗАЕС забезпечити Україну електроенергією на зиму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Відключення світла і матч збірної України на Євро-2024 — ефір Ранок.LIVE

Text

06:36 Євро-2024 та візит Зеленського на конференцію у Берлін — головні новини тижня з Німеччини

17 червня 2024
Text

22:10 Ексдепутат Держдуми РФ заявив, що санкції проти Росії не діють

Text

21:40 Мазурашу пояснив, що стало причиною недовіри українців до новин

Text

21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

Китай закликає НАТО припинити звинувачувати його у війні в Україні. Лідер Росії Володимир Путін, перед візитом до КНДР, опублікував статтю, де скаржиться на удари по РФ і хоче "демократії". Водночас Білий дім висловлює занепокоєння через зміцнення відносин між Росією та КНДР.

Про все це і не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

  • Надзвичайний і Повноважний посол, президент української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій;
  • Журналіст, медіаменеджер Євген Кисельов;
  • Політолог Олег Саакян;
  • Політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко; 
  • Директор магістерської програми по глобальному менеджменту АУК, Колишній спеціальний радник командувача американських військ у Европі генерал Бен Ходжес Марк Войджер;
  • Член Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко;
  • Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • Голова штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко.

 Нагадаємо, на тлі візиту Володимира Путіна до Пхеньяна США занепокоєні поглибленням відносин Росії та Північної Кореї. Формальні і неформальні переговори двох диктаторів — Путіна і Кім Чен Ина — відбудуться 19 червня. 

Також ми писали, що Північна Корея відправила до Росії величезні контейнери, які можуть вмістити значну кількість артилерійських снарядів

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18:43 Нардеп розповів, які стимули для мобілізованих пропонують у законопроєкті та чому його не ухвалюють

18:40 Парасолька ППО над Кримом поступово закривається — що відомо про наслідки ударів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:40 Для двох категорій військовозобов’язаних скасували ВЛК — кого стосуються зміни

18:27 Підтримка енергосистеми України — Шмигаль назвав суму, яку пообіцяли партнери за тиждень

18:24 Комітет ВР розглянув дієвість закону про мобілізацію — деталі

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10:31 Корольчук пояснив, чи може ЗАЕС забезпечити Україну електроенергією на зиму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Відключення світла і матч збірної України на Євро-2024 — ефір Ранок.LIVE

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