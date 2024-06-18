Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

Китай призывает НАТО прекратить обвинять его в войне в Украине. Лидер России Владимир Путин перед визитом в КНДР опубликовал статью, где жалуется на удары по РФ и хочет "демократии". В то же время Белый дом выражает обеспокоенность укреплением отношений между Россией и КНДР.
Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
Эфир Вечір.LIVE
Приглашенные гости студии:
- Чрезвычайный и Полномочный посол, президент украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий;
- Журналист, медиа-менеджер Евгений Киселев;
- политолог Олег Саакян;
- Политический аналитик Вячеслав Потапенко;
- Директор магистерской программы по глобальному менеджменту АУК, бывший специальный советник командующего американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес Марк Войджер;
- Член Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов Тарас Тарасенко;
- Председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;
- Глава штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко.
Напомним, на фоне визита Владимира Путина в Пхеньян США обеспокоены углублением отношений России и Северной Кореи. Формальные и неформальные переговоры двух диктаторов — Путина и Ким Чен Ына — состоятся 19 июня.
Также мы писали, что Северная Корея выслала в Россию большие контейнеры, которые могут вместить существенное количество артиллерийских снарядов.