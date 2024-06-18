Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

Китай призывает НАТО прекратить обвинять его в войне в Украине. Лидер России Владимир Путин перед визитом в КНДР опубликовал статью, где жалуется на удары по РФ и хочет "демократии". В то же время Белый дом выражает обеспокоенность укреплением отношений между Россией и КНДР.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

Чрезвычайный и Полномочный посол, президент украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий;

Журналист, медиа-менеджер Евгений Киселев;

политолог Олег Саакян;

Политический аналитик Вячеслав Потапенко;

Директор магистерской программы по глобальному менеджменту АУК, бывший специальный советник командующего американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес Марк Войджер;

Член Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов Тарас Тарасенко;

Председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;

Глава штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко.

Напомним, на фоне визита Владимира Путина в Пхеньян США обеспокоены углублением отношений России и Северной Кореи. Формальные и неформальные переговоры двух диктаторов — Путина и Ким Чен Ына — состоятся 19 июня.

Также мы писали, что Северная Корея выслала в Россию большие контейнеры, которые могут вместить существенное количество артиллерийских снарядов.