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Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

18 июня 2024 г. 17:50

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17:50 Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

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14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

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13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

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13:06 Военный аналитик Дикий объяснил, почему наступление оккупантов на Сумскую область сорвалось

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10:31 Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

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08:00 Отключение света и матч сборной Украины на Евро-2024 — эфир Ранок.LIVE

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06:36 Евро-2024 и визит Зеленского на конференцию в Берлин — главные новости недели из Германии

17 июня 2024
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22:10 Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что санкции против России не действуют

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21:40 Мазураш объяснил, что стало причиной недоверия украинцев к новостям

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21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

Text

14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

Text

13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

Text

13:06 Военный аналитик Дикий объяснил, почему наступление оккупантов на Сумскую область сорвалось

Text

10:31 Корольчук объяснил, может ли ЗАЭС обеспечить Украину электроэнергией на зиму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Отключение света и матч сборной Украины на Евро-2024 — эфир Ранок.LIVE

Text

06:36 Евро-2024 и визит Зеленского на конференцию в Берлин — главные новости недели из Германии

17 июня 2024
Text

22:10 Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что санкции против России не действуют

Text

21:40 Мазураш объяснил, что стало причиной недоверия украинцев к новостям

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21:16 Експерт назвав країну, де може відбутися наступний Саміт Миру

Китай призывает НАТО прекратить обвинять его в войне в Украине. Лидер России Владимир Путин перед визитом в КНДР опубликовал статью, где жалуется на удары по РФ и хочет "демократии". В то же время Белый дом выражает обеспокоенность укреплением отношений между Россией и КНДР.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

  • Чрезвычайный и Полномочный посол, президент украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий;
  • Журналист, медиа-менеджер Евгений Киселев;
  • политолог Олег Саакян;
  • Политический аналитик Вячеслав Потапенко;
  • Директор магистерской программы по глобальному менеджменту АУК, бывший специальный советник командующего американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес Марк Войджер;
  • Член Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов Тарас Тарасенко;
  • Председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;
  • Глава штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко.

Напомним, на фоне визита Владимира Путина в Пхеньян США обеспокоены углублением отношений России и Северной Кореи. Формальные и неформальные переговоры двух диктаторов — Путина и Ким Чен Ына — состоятся 19 июня.

Также мы писали, что Северная Корея выслала в Россию большие контейнеры, которые могут вместить существенное количество артиллерийских снарядов.

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17:58 Во Львовской области полицейские унижали мужчин, сопровождая их в ТЦК

17:56 Совет разрешил горсоветам финансировать Силы обороны из собственных бюджетов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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