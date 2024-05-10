Майбутнє України у ЄС та кадрові ротації в уряді — ефір Ранок.LIVE

Результати візиту президента Європейського парламенту Роберти Мацоли у Київ, мета кадрових ротацій у Кабінеті міністрів та запровадження штрафів за ухилення від мобілізації. Ці та інші теми обговорюватимуть гості студії Ранок.LIVE.
Прямий ефір дивіться о 08:00.
Теми та гості ефіру
У ефірі порушуватимуть такі теми:
- Візит Роберти Мацоли, майбутнє України в ЄС;
- Штрафи за ухилення від мобілізації;
- Кадрові ротації у Кабміні, УДО і ССО.
Гостями ефіру стануть, зокрема:
- Ігор Фріс, нардеп, член Комітету з питань правової політики;
- Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь";
- Кирило Сазонов, військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім".
Нагадаємо, 9 травня у Верховній Раді в цілому проголосували за внесення змін до законопроєкту №10379. Йдеться про запровадження адміністративної відповідальності за порушення правил мобілізації.
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