Майбутнє України у ЄС та кадрові ротації в уряді — ефір Ранок.LIVE

Результати візиту президента Європейського парламенту Роберти Мацоли у Київ, мета кадрових ротацій у Кабінеті міністрів та запровадження штрафів за ухилення від мобілізації. Ці та інші теми обговорюватимуть гості студії Ранок.LIVE.

Прямий ефір дивіться о 08:00.

Теми та гості ефіру

У ефірі порушуватимуть такі теми:

Візит Роберти Мацоли, майбутнє України в ЄС;

Штрафи за ухилення від мобілізації;

Кадрові ротації у Кабміні, УДО і ССО.

Гостями ефіру стануть, зокрема:

Ігор Фріс, нардеп, член Комітету з питань правової політики;

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь";

Кирило Сазонов, військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім".

Нагадаємо, 9 травня у Верховній Раді в цілому проголосували за внесення змін до законопроєкту №10379. Йдеться про запровадження адміністративної відповідальності за порушення правил мобілізації.

Також ми писали, як зміняться штрафи за ухилення від мобілізації.