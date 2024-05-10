Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Майбутнє України у ЄС та кадрові ротації в уряді — ефір Ранок.LIVE arrow
Майбутнє України у ЄС та кадрові ротації в уряді — ефір Ранок.LIVE

Майбутнє України у ЄС та кадрові ротації в уряді — ефір Ранок.LIVE

10 травня 2024 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Майбутнє України у ЄС та кадрові ротації в уряді — ефір Ранок.LIVE

Text

01:24 Бракує п'ять міністрів — нардеп розповів про прогалини в роботі уряду

9 травня 2024
Text

23:32 Продовження воєнного стану, Роберта Мецола в Києві та загроза блекауту — головні новини 9 травня

Text

22:45Генерал ЗСУ Кривонос заявив про гостру нестачу власної української бойової техніки

Text

20:34 На Закарпатті ДПСУ та ТЦК виписують повістки втікачам-нелегалам — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:16 Мобілізація ув'язнених, проблеми з ГЕС та зростання ОПК України — ефір Вечір.LIVE

Text

15:08 Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:05 Депутат Кучеренко розповів про можливий блекаут та майбутні відключення електроенергії

Text

14:24 Нардеп Федієнко розповів, чи мають журналісти отримати допуск на засідання Верховної Ради

Text

13:57 Голова споживачів комунальних послуг Попенко розповів, хто винен у руйнуванні енергосистеми

Text

08:00 Майбутнє України у ЄС та кадрові ротації в уряді — ефір Ранок.LIVE

Text

01:24 Бракує п'ять міністрів — нардеп розповів про прогалини в роботі уряду

9 травня 2024
Text

23:32 Продовження воєнного стану, Роберта Мецола в Києві та загроза блекауту — головні новини 9 травня

Text

22:45 Генерал ЗСУ Кривонос заявив про гостру нестачу власної української бойової техніки

Text

20:34 На Закарпатті ДПСУ та ТЦК виписують повістки втікачам-нелегалам — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:16 Мобілізація ув'язнених, проблеми з ГЕС та зростання ОПК України — ефір Вечір.LIVE

Text

15:08 Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:05 Депутат Кучеренко розповів про можливий блекаут та майбутні відключення електроенергії

Text

14:24 Нардеп Федієнко розповів, чи мають журналісти отримати допуск на засідання Верховної Ради

Text

13:57 Голова споживачів комунальних послуг Попенко розповів, хто винен у руйнуванні енергосистеми

Результати візиту президента Європейського парламенту Роберти Мацоли у Київ, мета кадрових ротацій у Кабінеті міністрів та запровадження штрафів за ухилення від мобілізації. Ці та інші теми обговорюватимуть гості студії Ранок.LIVE.

Прямий ефір дивіться о 08:00. 

Теми та гості ефіру

У ефірі порушуватимуть такі теми:

  • Візит Роберти Мацоли, майбутнє України в ЄС;
  • Штрафи за ухилення від мобілізації;
  • Кадрові ротації у Кабміні, УДО і ССО.

Гостями ефіру стануть, зокрема:

  • Ігор Фріс, нардеп, член Комітету з питань правової політики;
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь";
  • Кирило Сазонов, військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім".

Нагадаємо, 9 травня у Верховній Раді в цілому проголосували за внесення змін до законопроєкту №10379. Йдеться про запровадження адміністративної відповідальності за порушення правил мобілізації. 

Також ми писали, як зміняться штрафи за ухилення від мобілізації. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:01 Мобілізація офіцерів запасу до ЗСУ — як це відбувається 2024 року

Text

08:00 Майбутнє України у ЄС та кадрові ротації в уряді — ефір Ранок.LIVE

07:59 Тариф може зрости на 30% — яку послугу чекає подорожчання

07:55 Інтенсивність наземних атак росіян на фронті збільшилась — ISW

07:50 Польща планує вирити траншеї та побудувати бункери на кордоні з Росією та Білоруссю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:40 ЗСУ показали, як нищать російських "штурмовиків" на мотоциклах

07:35 У Європі почастішали випадки диверсій, за яким стоїть Росія, — Bloomberg

07:12 Виїзд вчителів за кордон — адвокат пояснив, які права є в освітян з відстрочкою

07:11 Нічна атака безпілотниками — скільки цілей збила ППО

07:10 В які сфери оборони можна залучати жінок — думка військового УДА

08:01 Мобілізація офіцерів запасу до ЗСУ — як це відбувається 2024 року

07:59 Тариф може зрости на 30% — яку послугу чекає подорожчання

07:55 Інтенсивність наземних атак росіян на фронті збільшилась — ISW

07:50 Польща планує вирити траншеї та побудувати бункери на кордоні з Росією та Білоруссю

07:40 ЗСУ показали, як нищать російських "штурмовиків" на мотоциклах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:35 У Європі почастішали випадки диверсій, за яким стоїть Росія, — Bloomberg

07:12 Виїзд вчителів за кордон — адвокат пояснив, які права є в освітян з відстрочкою

07:11 Нічна атака безпілотниками — скільки цілей збила ППО

07:10 В які сфери оборони можна залучати жінок — думка військового УДА

06:54 Румунія назвала зброю, яку передавала Україні

05:57 Як ЗСУ знищували та відбирали в окупантів САУ "Мста-С"

Ексклюзив

05:32 "Золоті" паспорти — де і на яких умовах українцям простіше отримати друге громадянство

9 травня 2024

23:08 "Мста-С" — що відомо про знищені ЗСУ російські самохідки

13:55 В Одесі Катерининської площі більше немає — що замість неї

13:25 Одесити несуть квіти до пам'ятних місць — яка ситуація на Алеї слави

05:56 Лендліз для України — як він виник і чому не запрацював

8 травня 2024

12:25 У пам'яті назавжди — одесити вшанували героїв Другої світової

05:56 Не "Мангустом" єдиним — які російські кораблі знищила Україна

Ексклюзив

05:45 Як вижити без закордонного паспорта за кордоном та що таке "паспорт іноземця"

7 травня 2024

20:34 Російський "Мангуст" — що за катер знищило ГУР у Криму

Text

08:00 Майбутнє України у ЄС та кадрові ротації в уряді — ефір Ранок.LIVE

Text

01:24 Бракує п'ять міністрів — нардеп розповів про прогалини в роботі уряду

9 травня 2024
Text

23:32 Продовження воєнного стану, Роберта Мецола в Києві та загроза блекауту — головні новини 9 травня

Text

22:45 Генерал ЗСУ Кривонос заявив про гостру нестачу власної української бойової техніки

Text

20:34 На Закарпатті ДПСУ та ТЦК виписують повістки втікачам-нелегалам — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:16 Мобілізація ув'язнених, проблеми з ГЕС та зростання ОПК України — ефір Вечір.LIVE

Text

15:08 Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:05 Депутат Кучеренко розповів про можливий блекаут та майбутні відключення електроенергії

Text

14:24 Нардеп Федієнко розповів, чи мають журналісти отримати допуск на засідання Верховної Ради

Text

13:57 Голова споживачів комунальних послуг Попенко розповів, хто винен у руйнуванні енергосистеми