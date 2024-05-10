Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

Результаты визита президента Европейского парламента Роберты Мацолы в Киев, цель кадровых ротаций в Кабинете министров и введение штрафов за уклонение от мобилизации. Эти и другие темы будут обсуждаться гости студии Ранок.LIVE.

Прямой эфир смотрите в 08:00.

Темы и гости эфира

В эфире будут подниматься следующие темы:

Визит Роберты Мацолы, будущее Украины в ЕС;

Штрафы за уклонение от мобилизации;

Кадровые ротации в Кабмине, УГО и ССО.

Гостями эфира станут, в частности:

Игорь Фрис, нардеп, член Комитета по правовой политике;

Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии "Юг";

Кирилл Сазонов, военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром".

Напомним, 9 мая в Верховной Раде в целом проголосовали за внесение изменений в законопроект №10379. Речь идет о введении административной ответственности за нарушение правил мобилизации.

Также мы писали, как изменятся штрафы за уклонение от мобилизации.