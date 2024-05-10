Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE arrow
Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

10 мая 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

Text

01:24 Недостает пять министров — нардеп рассказал о пробелах в работе правительства

9 мая 2024
Text

23:32 Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

Text

22:45Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

Text

20:34 На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:16 Мобилизация заключенных, проблемы с ГЭС и рост ОПК Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

15:08 Кучеренко спрогнозировал рост цены на электроэнергию летом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:05 Депутат Кучеренко рассказал о возможном блэкауте и будущих отключениях электроэнергии

Text

14:24 Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

Text

13:57 Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

Text

08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

Text

01:24 Недостает пять министров — нардеп рассказал о пробелах в работе правительства

9 мая 2024
Text

23:32 Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

Text

22:45 Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

Text

20:34 На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:16 Мобилизация заключенных, проблемы с ГЭС и рост ОПК Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

15:08 Кучеренко спрогнозировал рост цены на электроэнергию летом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:05 Депутат Кучеренко рассказал о возможном блэкауте и будущих отключениях электроэнергии

Text

14:24 Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

Text

13:57 Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

Результаты визита президента Европейского парламента Роберты Мацолы в Киев, цель кадровых ротаций в Кабинете министров и введение штрафов за уклонение от мобилизации. Эти и другие темы будут обсуждаться гости студии Ранок.LIVE.

Прямой эфир смотрите в 08:00.

Темы и гости эфира

В эфире будут подниматься следующие темы:

  • Визит Роберты Мацолы, будущее Украины в ЕС;
  • Штрафы за уклонение от мобилизации;
  • Кадровые ротации в Кабмине, УГО и ССО.

Гостями эфира станут, в частности:

  • Игорь Фрис, нардеп, член Комитета по правовой политике;
  • Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии "Юг";
  • Кирилл Сазонов, военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром".

Напомним, 9 мая в Верховной Раде в целом проголосовали за внесение изменений в законопроект №10379. Речь идет о введении административной ответственности за нарушение правил мобилизации.

Также мы писали, как изменятся штрафы за уклонение от мобилизации.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

08:01 Мобилизация офицеров запаса в ВСУ — как это происходит в 2024 году

Text

08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

07:59 Тариф может вырасти на 30% — какую услугу ждет подорожание

07:55 Интенсивность наземных атак россиян на фронте увеличилась — ISW

07:50 Польша планирует вырыть траншеи и построить бункеры на границе с Россией и Беларусью

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:40 ВСУ показали, как уничтожают российских "штурмовиков" на мотоциклах

07:35 В Европе участились случаи диверсий, за которыми стоит Россия, — Bloomberg

07:12 Выезд учителей за границу — адвокат объяснил, какие права есть у педагогов с отсрочкой

07:11 Ночная атака беспилотниками — сколько целей сбила ПВО

07:10 В какие сферы обороны можно привлекать женщин — мнение военного УДА

08:01 Мобилизация офицеров запаса в ВСУ — как это происходит в 2024 году

07:59 Тариф может вырасти на 30% — какую услугу ждет подорожание

07:55 Интенсивность наземных атак россиян на фронте увеличилась — ISW

07:50 Польша планирует вырыть траншеи и построить бункеры на границе с Россией и Беларусью

07:40 ВСУ показали, как уничтожают российских "штурмовиков" на мотоциклах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:35 В Европе участились случаи диверсий, за которыми стоит Россия, — Bloomberg

07:12 Выезд учителей за границу — адвокат объяснил, какие права есть у педагогов с отсрочкой

07:11 Ночная атака беспилотниками — сколько целей сбила ПВО

07:10 В какие сферы обороны можно привлекать женщин — мнение военного УДА

06:54 Румыния назвала оружие, которое передавала Украине

05:57 Как ВСУ уничтожали и отбирали у оккупантов САУ "Мста-С"

Эксклюзив

05:32 "Золотые" паспорта — где и на каких условиях украинцам проще получить второе гражданство

9 мая 2024

23:08 "Мста-С" — что известно об уничтоженных ВСУ российских самоходках

13:55 В Одессе Екатерининской площади больше нет — что вместо нее

13:25 Одесситы несут цветы к памятным местам — какая ситуация на Аллее славы

05:56 Ленд-лиз для Украины — как он возник и почему не заработал

8 мая 2024

12:25 В памяти навсегда — одесситы почтили героев Второй мировой

05:56 Не "Мангустом" единственным — какие российские корабли уничтожила Украина

Эксклюзив

05:45 Как выжить без загранпаспорта за границей и что такое "паспорт иностранца"

7 мая 2024

20:34 Российский "Мангуст" — что за катер уничтожило ГУР в Крыму

Text

08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

Text

01:24 Недостает пять министров — нардеп рассказал о пробелах в работе правительства

9 мая 2024
Text

23:32 Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

Text

22:45 Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

Text

20:34 На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:16 Мобилизация заключенных, проблемы с ГЭС и рост ОПК Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

15:08 Кучеренко спрогнозировал рост цены на электроэнергию летом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:05 Депутат Кучеренко рассказал о возможном блэкауте и будущих отключениях электроэнергии

Text

14:24 Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

Text

13:57 Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы