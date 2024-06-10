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Магучих стала чемпіонкою, скандали з ТЦК та бронювання робітників ОПК — головні новини 10 червня

Магучих стала чемпіонкою, скандали з ТЦК та бронювання робітників ОПК — головні новини 10 червня

10 червня 2024 р. 23:37

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23:37 Магучих стала чемпіонкою, скандали з ТЦК та бронювання робітників ОПК — головні новини 10 червня

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13:24 Нардеп розповів, як реагувала поліція на перевищення повноважень ТЦК

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13:01 Нардеп Камельчук прокоментував динаміку оновлення даних військовозобов'язаними

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08:00 Ситуація на фронті та підготовка до Саміту миру — ефір Новини.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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23:37 Магучих стала чемпіонкою, скандали з ТЦК та бронювання робітників ОПК — головні новини 10 червня

Text

22:20 Фурса спрогнозував, як мобілізація вплине на економічне зростання України

Text

21:33 Фурса пояснив, навіщо Укренерго провело тендер на закупку кондиціонерів

Text

17:45 Українці банкрутують, нові ліміти на світло та дефіцит кадрів на заводах ОПК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:29 Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:08 Тука прокоментував заборону вмикати кондиціонери для держустанов

Text

13:35 Нардеп повідомив, хто з резервістів, які оновили дані, мають право на відстрочку

Text

13:24 Нардеп розповів, як реагувала поліція на перевищення повноважень ТЦК

Text

13:01 Нардеп Камельчук прокоментував динаміку оновлення даних військовозобов'язаними

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08:00 Ситуація на фронті та підготовка до Саміту миру — ефір Новини.LIVE

У Кабмін ухвалили постанову про бронювання 100% працівників ОПК та енергетики. Водночас Ярослава Магучих стала чемпіонкою Євро-2024.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску "Просто Новини".

Головні новини за 10 червня

  • Завтра погодинні відключення світла будуть продовжуватися.
  • Ярослава Магучих стала чемпіонкою Євро-2024 з легкої атлетики.
  • Поліція недостатньо реагувала на заяви щодо працівників ТЦК, які когось силою кудись штовхали.
  • Кабмін прийняв бронювання 100% працівників ОПК та енергетики, — повідомили в Мінекономіки.

Нагадаємо, полковника Вадима Сухаревського призначили на посаду командувача Сил безпілотних систем. Це рішення було затверджено наказом Міністра оборони України 10 червня 2024 року.

Раніше ми писали, що президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 10 червня, підписав закон про продовження допомоги українцям. Йдеться про тих осіб, які знайшли прихисток в країні під час повномасштабного вторгнення Росії.

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23:37 Коли буде світло — графіки відключень в Одеській області на завтра

23:24 У Генштабі повідомили про призначення командувача Сил безпілотних систем ЗСУ

23:24 Як каратимуть чоловіків, які збрехали під час оновлення даних — відповідь МОУ

23:16 Примусове відправлення до ТЦК — військовослужбовець зробив різку заяву

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:05 Долар в Україні активно дорожчає — нові ціни у банках

Ексклюзив

23:02 Відключення світла триватимуть 2-3 роки, — всі проблеми в енергетиці України

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

22:55 Вигідні ціни — як отримати економні лічильники електрики безплатно

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23:37 Магучих стала чемпіонкою, скандали з ТЦК та бронювання робітників ОПК — головні новини 10 червня

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22:20 Фурса спрогнозував, як мобілізація вплине на економічне зростання України

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21:33 Фурса пояснив, навіщо Укренерго провело тендер на закупку кондиціонерів

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17:45 Українці банкрутують, нові ліміти на світло та дефіцит кадрів на заводах ОПК — ефір Вечір.LIVE

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16:29 Фестиваль ЛГБТ у Києві — Камельчук прокоментував перевірку чоловіків працівниками ТЦК та поліції

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:08 Тука прокоментував заборону вмикати кондиціонери для держустанов

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13:35 Нардеп повідомив, хто з резервістів, які оновили дані, мають право на відстрочку

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08:00 Ситуація на фронті та підготовка до Саміту миру — ефір Новини.LIVE