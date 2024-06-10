Магучих стала чемпіонкою, скандали з ТЦК та бронювання робітників ОПК — головні новини 10 червня

У Кабмін ухвалили постанову про бронювання 100% працівників ОПК та енергетики. Водночас Ярослава Магучих стала чемпіонкою Євро-2024.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску "Просто Новини".

Головні новини за 10 червня

Завтра погодинні відключення світла будуть продовжуватися.

Ярослава Магучих стала чемпіонкою Євро-2024 з легкої атлетики.

Поліція недостатньо реагувала на заяви щодо працівників ТЦК, які когось силою кудись штовхали.

Кабмін прийняв бронювання 100% працівників ОПК та енергетики, — повідомили в Мінекономіки.

Нагадаємо, полковника Вадима Сухаревського призначили на посаду командувача Сил безпілотних систем. Це рішення було затверджено наказом Міністра оборони України 10 червня 2024 року.

Раніше ми писали, що президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 10 червня, підписав закон про продовження допомоги українцям. Йдеться про тих осіб, які знайшли прихисток в країні під час повномасштабного вторгнення Росії.