Магучих стала чемпионкой, скандалы с ТЦК и бронирование работников ОПК — главные новости 10 июня

В Кабмине приняли постановление о бронировании 100% работников ОПК и энергетики. В то же время Ярослава Магучих стала чемпионкой Евро-2024.

Об этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в выпуске "Просто Новини".

Главные новости за 10 июня

Завтра почасовые отключения света будут продолжаться.

Ярослава Магучих стала чемпионкой Евро-2024 по легкой атлетике.

Полиция недостаточно реагировала на заявления по поводу работников ТЦК, которые кого-то силой куда-то толкали.

Кабмин принял бронирование 100% работников ОПК и энергетики, сообщили в Минэкономики.

Напомним, полковник Вадим Сухаревский был назначен на должность командующего Сил беспилотных систем. Это решение было утверждено приказом министра обороны Украины 10 июня 2024 года.

Ранее мы писали, что президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 10 июня, подписал закон о продлении помощи украинцам. Речь идет о тех лицах, которые нашли убежище в стране во время полномасштабного вторжения России.