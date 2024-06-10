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Магучих стала чемпионкой, скандалы с ТЦК и бронирование работников ОПК — главные новости 10 июня

Магучих стала чемпионкой, скандалы с ТЦК и бронирование работников ОПК — главные новости 10 июня

10 июня 2024 г. 23:37

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23:37 Магучих стала чемпионкой, скандалы с ТЦК и бронирование работников ОПК — главные новости 10 июня

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22:20 Фурса спрогнозировал, как мобилизация повлияет на экономический рост Украины

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21:33 Фурса объяснил, зачем Укрэнерго провело тендер на закупку кондиционеров

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17:45Украинцы банкротятся, новые лимиты на свет и дефицит кадров на заводах ОПК — эфир Вечір.LIVE

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16:29 Фестиваль ЛГБТ в Киеве — Камельчук прокомментировал проверку мужчин работниками ТЦК и полиции

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14:08 Тука прокомментировал запрет включать кондиционеры для госучреждений

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13:35 Нардеп сообщил, кто из обновивших данные резервистов имеет право на отсрочку

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13:24 Нардеп рассказал, как реагировала полиция на превышение полномочий ТЦК

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13:01 Нардеп Камельчук прокомментировал динамику обновления данных военнообязанными

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08:00 Ситуация на фронте и подготовка к Саммиту мира — эфир Новини.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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23:37 Магучих стала чемпионкой, скандалы с ТЦК и бронирование работников ОПК — главные новости 10 июня

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22:20 Фурса спрогнозировал, как мобилизация повлияет на экономический рост Украины

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21:33 Фурса объяснил, зачем Укрэнерго провело тендер на закупку кондиционеров

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17:45 Украинцы банкротятся, новые лимиты на свет и дефицит кадров на заводах ОПК — эфир Вечір.LIVE

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16:29 Фестиваль ЛГБТ в Киеве — Камельчук прокомментировал проверку мужчин работниками ТЦК и полиции

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:08 Тука прокомментировал запрет включать кондиционеры для госучреждений

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13:35 Нардеп сообщил, кто из обновивших данные резервистов имеет право на отсрочку

Text

13:24 Нардеп рассказал, как реагировала полиция на превышение полномочий ТЦК

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13:01 Нардеп Камельчук прокомментировал динамику обновления данных военнообязанными

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08:00 Ситуация на фронте и подготовка к Саммиту мира — эфир Новини.LIVE

В Кабмине приняли постановление о бронировании 100% работников ОПК и энергетики. В то же время Ярослава Магучих стала чемпионкой Евро-2024.

Об этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в выпуске "Просто Новини".

Главные новости за 10 июня

  • Завтра почасовые отключения света будут продолжаться.
  • Ярослава Магучих стала чемпионкой Евро-2024 по легкой атлетике.
  • Полиция недостаточно реагировала на заявления по поводу работников ТЦК, которые кого-то силой куда-то толкали.
  • Кабмин принял бронирование 100% работников ОПК и энергетики, сообщили в Минэкономики.

Напомним, полковник Вадим Сухаревский был назначен на должность командующего Сил беспилотных систем. Это решение было утверждено приказом министра обороны Украины 10 июня 2024 года.

Ранее мы писали, что президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 10 июня, подписал закон о продлении помощи украинцам. Речь идет о тех лицах, которые нашли убежище в стране во время полномасштабного вторжения России.

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23:16 Принудительная отправка в ТЦК — военнослужащий сделал резкое заявление

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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21:33 Фурса объяснил, зачем Укрэнерго провело тендер на закупку кондиционеров

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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