Легіон "Свобода Росії" штурмуватиме Москву — Ілля Пономарьов в ефірі Новини.LIVE

В черговому ефірі Вечір.LIVE приймає участь ексдепутат Держдуми Росії, опозиціонер та політичний представник легіону "Свобода Росії" Ілля Пономарьов. Тема ефіру — рух легіонерів на Москву.
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Ефір Вечір.LIVE з Іллею Пономарьовим
Теми дискусій з ведучою каналу Юлією Литвиненко:
- просування легіонерів вглиб території Росії;
- як проводитиметься підготовка до ймовірного штурму Москви;
- чи приєднається до руху опору Юлія Навальна.
Нагадаємо, сьогодні Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон у середу, 13 березня, анонсували удари по Бєлгороду та Курську, закликавши місцевих мешканців евакуюватись.
Також ми писали про те, як росіяни відреагують на атаку російських добровольців.