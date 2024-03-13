Легион "Свобода России" будет штурмовать Москву — Илья Пономарев в эфире Новини.LIVE

В очередном эфире Вечір.LIVE принимает участие экс-депутат Госдумы России, оппозиционер и политический представитель легиона "Свобода России" Илья Пономарев. Тема эфира — движение легионеров на Москву.

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Эфир Вечір.LIVE с Ильей Пономаревым

Темы дискуссий с ведущей канала Юлией Литвиненко:

продвижение легионеров вглубь территории России;

как будет проводиться подготовка к вероятному штурму Москвы;

присоединится ли к движению сопротивления Юлия Навальная.

Напомним, сегодня Русский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон в среду, 13 марта, анонсировали удары по Белгороду и Курску, призвав местных жителей эвакуироваться.

Также мы писали о том, как россияне отреагируют на атаку русских добровольцев.