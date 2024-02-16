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Легалізація медичного канабісу в Україні — чи підтримують українці таку ініціативу

Легалізація медичного канабісу в Україні — чи підтримують українці таку ініціативу

16 лютого 2024 р. 17:00

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17:00 Легалізація медичного канабісу в Україні — чи підтримують українці таку ініціативу

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17:00 Легалізація медичного канабісу в Україні — чи підтримують українці таку ініціативу

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15:40 Кадрові зміни у військовому керівництві ЗСУ — чи знають кияни новопризначених

Text

15:00 Новий законопроєкт про мобілізацію — скільки правок вже внесли

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Text

14:23 Російська опозиція звинуватила Кремль та Путіна у смерті Навального

Text

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Документ набуде чинності через півроку. 

Що про це думають кияни і чи підтримують таку ініціативу — дізнавався кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Що думають українці про легалізацію канабісу

У ході опитування виявилося, що далеко не усі українці розуміють сенсу легалізації медичного канабісу, а деякі навіть не знають, що це таке за речовина. 

"Я взагалі не знаю, що це за слово таке — канабіс". 

"Дуже стресова ситуація у країні, бачте, треба якось людям заспокоювати свої нерви". 

"Я бачив людей, які приймають, мені їх шкода. Тому, я не знаю, чому в деяких розвинених країн це дозволяється. Якщо це лікувальне, то добре. Але якщо дозволяти п'янчугам ще більше пити, то". 

"Та ніяк не ставлюся, я не знаю, що воно таке". 

Решта — позитивно ставляться такої ініціативи, вважаючи, що це дуже допоможе українським військовим. 

"А як його можна не легалізувати, якщо у нас велика проблема з військовими, у яких ПТСР. Звичайно його треба легалізувати і якнайшвидше". 

Нагадаємо, у грудні 2023 року Верховна рада в другому читанні ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Представники політичної партії "Батьківщина" хотіли звернутися до Конституційного суду з метою скасування закону про легалізацію медичного канабісу. Голова фракції Юлія Тимошенко заявила, що цей законопроєкт "легалізує наркобізнес і наркомафію".

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17:04 Львівські лікарі врятували чоловіка, який був двічі при смерті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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