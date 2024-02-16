Легалізація медичного канабісу в Україні — чи підтримують українці таку ініціативу

Президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Документ набуде чинності через півроку.

Що про це думають кияни і чи підтримують таку ініціативу — дізнавався кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Що думають українці про легалізацію канабісу

У ході опитування виявилося, що далеко не усі українці розуміють сенсу легалізації медичного канабісу, а деякі навіть не знають, що це таке за речовина.

"Я взагалі не знаю, що це за слово таке — канабіс".

"Дуже стресова ситуація у країні, бачте, треба якось людям заспокоювати свої нерви".

"Я бачив людей, які приймають, мені їх шкода. Тому, я не знаю, чому в деяких розвинених країн це дозволяється. Якщо це лікувальне, то добре. Але якщо дозволяти п'янчугам ще більше пити, то".

"Та ніяк не ставлюся, я не знаю, що воно таке".

Решта — позитивно ставляться такої ініціативи, вважаючи, що це дуже допоможе українським військовим.

"А як його можна не легалізувати, якщо у нас велика проблема з військовими, у яких ПТСР. Звичайно його треба легалізувати і якнайшвидше".

Нагадаємо, у грудні 2023 року Верховна рада в другому читанні ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Представники політичної партії "Батьківщина" хотіли звернутися до Конституційного суду з метою скасування закону про легалізацію медичного канабісу. Голова фракції Юлія Тимошенко заявила, що цей законопроєкт "легалізує наркобізнес і наркомафію".