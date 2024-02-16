Легализация медицинского каннабиса в Украине — поддерживают ли украинцы такую инициативу

Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Документ вступит в силу через полгода.

Что об этом думают киевляне и поддерживают ли такую инициативу, узнавал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Что думают украинцы о легализации каннабиса

В ходе опроса оказалось, что далеко не все украинцы понимают смысл легализации медицинского каннабиса, а некоторые даже не знают, что это такое за вещество.

"Я вообще не знаю, что это за слово такое — каннабис".

"Очень стрессовая ситуация в стране, видите ли, надо как-то людям успокаивать свои нервы".

"Я видел людей, которые принимают, мне их жаль. Поэтому, я не знаю, почему у некоторых развитых стран это разрешается. Если это лечебное, то хорошо. Но если разрешать пьянчугам еще больше пить, то".

"Да никак не отношусь, я не знаю, что оно такое".

Остальные — положительно относятся к такой инициативе, считая, что это очень поможет украинским военным.

"А как его можно не легализовать, если у нас большая проблема с военными, у которых ПТСР. Конечно, его нужно легализовать и как можно быстрее".

Напомним, в декабре 2023 года Верховная рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Представители политической партии "Батькивщина" хотели обратиться в Конституционный суд с целью отмены закона о легализации медицинского каннабиса. Глава фракции Юлия Тимошенко заявила, что этот законопроект "легализует наркобизнес и наркомафию".