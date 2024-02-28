Курс біткоїна перевищив 60 тис. доларів — що про криптовалюту знають українці

Курс Bitcoin перевищив 60 тисяч доларів вперше з грудня 2021 року. Що про електронну монету знають українці — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи знають українці щось про криптовалюту

"Ну, такі гроші невидимі. У мене немає, тому що я проста людина. Поки хочеться миру і спокою".

"Я знаю, що це криптовалюта, яка популярна зараз. Бажання спробувати було, але краще треба було робити у 2014 році, коли він був за центи".

"Не вважаю це стабільною валютою".

"Я вважаю, що це можуть бути ризики для інвестування. Тому що, наскільки знаю є коливання від верху донизу".

"Довіряю, тому що я вважаю, що це вклад в майбутнє і можна буде розбагатіти з часом".

Нагадаємо, понад 70 посадових осіб задекларували крипту в Одесі і області за 2022 рік. Це найвищий показник кількості декларацій криптовалюти в країні.

За словами провідних криптовалютних експертів, біткоїн може невдовзі зрости до 100 тисяч доларів.