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Курс біткоїна перевищив 60 тис. доларів — що про криптовалюту знають українці

Курс біткоїна перевищив 60 тис. доларів — що про криптовалюту знають українці

28 лютого 2024 р. 17:14

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17:14 Курс біткоїна перевищив 60 тис. доларів — що про криптовалюту знають українці

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17:14 Курс біткоїна перевищив 60 тис. доларів — що про криптовалюту знають українці

Text

16:31 Акції на підтримку військовополонених — чи впливають такі заходи на результати обмінів

Text

15:43 Нардеп розповів, як Україні звільнити усіх заручників з російського полону

Text

14:59 Цивільні українці у полоні Росії — який їх статус і хто забезпечує обмін

Text

14:25 Пресконференція Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:03 Для чого Росії потрібен "Майдан-3" — експерт назвав головну мету

Text

13:22 Експерт назвав країну, яка має суттєвий вплив на Росію

Text

12:41 Українці в російському полоні — які існують методи повернення заручників

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Курс Bitcoin перевищив 60 тисяч доларів вперше з грудня 2021 року. Що про електронну монету знають українці — дізнавався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Чи знають українці щось про криптовалюту

"Ну, такі гроші невидимі. У мене немає, тому що я проста людина. Поки хочеться миру і спокою".

"Я знаю, що це криптовалюта, яка популярна зараз. Бажання спробувати було, але краще треба було робити у 2014 році, коли він був за центи". 

"Не вважаю це стабільною валютою". 

"Я вважаю, що це можуть бути ризики для інвестування. Тому що, наскільки знаю є коливання від верху донизу".

"Довіряю, тому що я вважаю, що це вклад в майбутнє і можна буде розбагатіти з часом".

Нагадаємо, понад 70 посадових осіб задекларували крипту в Одесі і області за 2022 рік. Це найвищий показник кількості декларацій криптовалюти в країні.

За словами провідних криптовалютних експертів, біткоїн може невдовзі зрости до 100 тисяч доларів. 

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17:39 Студентів РФ звозять на псевдовибори на окуповані території України — обіцяють гроші

17:31 Ексголові Укрзалізниці повідомили про підозру — деталі

17:15 Загроза з боку невизнаного Придністровʼя — Гуменюк оцінила ризики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

17:11 Повітряна тривога — окупанти спрямували керовані авіабомби на Запоріжжя

17:03 Пацієнти львівського реабілітаційного центру зіграли в теніс з всесвітньовідомими тенісистами

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:03 Для чого Росії потрібен "Майдан-3" — експерт назвав головну мету

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13:22 Експерт назвав країну, яка має суттєвий вплив на Росію

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