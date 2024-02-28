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Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

28 февраля 2024 г. 17:14

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18:00 Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

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17:14 Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

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16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

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15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

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14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

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14:03 Для чего России нужен "Майдан-3" — эксперт назвал главную цель

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13:22 Эксперт назвал страну, которая имеет существенное влияние на Россию

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12:41 Украинцы в российском плену — какие существуют методы возвращения заложников

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18:31 Помощь Киева для ВСУ и строительство новых станций метро — интервью с депутатом Киевсовета

Text

18:00 Бойцов "Азова" не обменивали уже более полугода — жена воина назвала причину

Text

17:14 Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

Text

16:31 Акции в поддержку военнопленных — влияют ли такие меры на результаты обменов

Text

15:43 Нардеп рассказал, как Украине освободить всех заложников из российского плена

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:59 Гражданские украинцы в плену России — каков их статус и кто обеспечивает обмен

Text

14:25 Пресс-конференция Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен — прямой эфир

Text

14:03 Для чего России нужен "Майдан-3" — эксперт назвал главную цель

Text

13:22 Эксперт назвал страну, которая имеет существенное влияние на Россию

Text

12:41 Украинцы в российском плену — какие существуют методы возвращения заложников

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Курс Bitcoin превысил 60 тысяч долларов впервые с декабря 2021 года. Что об электронной монете знают украинцы — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Знают ли украинцы что-нибудь о криптовалюте

"Ну, такие деньги невидимые. У меня нет, потому что я простой человек. Пока хочется мира и покоя".

"Я знаю, что это криптовалюта, которая популярна сейчас. Желание попробовать было, но лучше нужно было делать в 2014 году, когда он был по центах".

"Не считаю это стабильной валютой".

"Я считаю, что это могут быть риски для инвестирования. Потому что, насколько знаю колебания сверху вниз".

"Доверяю, потому что я считаю, что это вклад в будущее и можно будет разбогатеть со временем".

Напомним, более 70 должностных лиц задекларировали крипту в Одессе и области за 2022 год. Это самый высокий показатель количества деклараций криптовалюты в стране.

По словам ведущих криптовалютных экспертов, биткоин может вскоре вырасти до 100 тысяч долларов.

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18:27 Россияне хотят отбить Роботино — комментарий военного из 47 бригады

18:27 В ГУР прокомментировали обращение Приднестровья к России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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