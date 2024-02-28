Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов — что о криптовалюте знают украинцы

Курс Bitcoin превысил 60 тысяч долларов впервые с декабря 2021 года. Что об электронной монете знают украинцы — узнавал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

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Знают ли украинцы что-нибудь о криптовалюте

"Ну, такие деньги невидимые. У меня нет, потому что я простой человек. Пока хочется мира и покоя".

"Я знаю, что это криптовалюта, которая популярна сейчас. Желание попробовать было, но лучше нужно было делать в 2014 году, когда он был по центах".

"Не считаю это стабильной валютой".

"Я считаю, что это могут быть риски для инвестирования. Потому что, насколько знаю колебания сверху вниз".

"Доверяю, потому что я считаю, что это вклад в будущее и можно будет разбогатеть со временем".

Напомним, более 70 должностных лиц задекларировали крипту в Одессе и области за 2022 год. Это самый высокий показатель количества деклараций криптовалюты в стране.

По словам ведущих криптовалютных экспертов, биткоин может вскоре вырасти до 100 тысяч долларов.